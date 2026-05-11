۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

توقیف املاک علی کریمی به دستور قضایی+ ویدئو

دو واحد تجاری و چهار واحد مسکونی علی کریمی، شناسایی و با دستور مقام قضایی به نفع مردم توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

با کار پیچیده حقوقی و اطلاعاتی؛ بخشی از املاک علی کریمی که سعی در اختفای آنها داشته به نفع مردم توقیف شد.

این افراد در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کرده‌اند.

براساس دستور مقام قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، به نفع مردم ضبط و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است.

با استعلامات صورت‌ گرفته از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برخی از املاک نامبرده که سعی در اختفای آنها داشته با کار پیچیده حقوقی اطلاعاتی در استان البرز شناسایی شده است. بنابراین گزارش، دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.

یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی به نام هاوش، فرزند علی کریمی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی‌های خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.

    • صادق IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      علی کریمی بافوتبال وحمایت ملت ایران به شهرت وثروت رسیددرنهایت بادشمنان این ملت هم پیمان شد! واقعا تاسف باره که یک انسان تااین اندازه نمک نشناس باشه وقدرکشوروملتش روندونه.
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      چه پولایی در اوردن و رفتن و از بیرون مردم رو به خیابونا میکشونن تا خونریزی شه
      • علی بی غم IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
        باید اون مفسدان اقتصادی هم اموالشان توقیف بشه تا مردم یه نفس راحت بکشند هرروز باقیمت های جدید روبرو میشویم
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      فقط توقیف کافی نیست باید سریعا حراج بشه اموال خائنان
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      خوب شد وطن فروش كثيف
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      مردم و مسئولان ،از این به بعد باید خودشون به صورت خود جوش اموال بقیه سلبریتیها و افرادی که از این مملکت مال و ثروت به جیب زدند رو شناسایی کنند تا به محض اینکه هر کدومشون چنین مشکلاتی رو برای ایران رقم زدند و با دشمنان ایران همدست شدند ، در جا بشه اقدام کرد و تازه بعد ضربه خوردن به دنبال شناسایی اموال این قبیل خائنین نباشید ، خائنینی همچون علی کریمی و سلبریتیهای دوزاری خارج نشین ، خیلی از مال و ثروتشون رو قبل از فرار کردن ، به پول تبدیل کردند که باید درس عبرت بشه و تمام این افراد رو زیر ذره بین گرفت

