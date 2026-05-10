حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح دستاوردهای حضور مردم در ۷۰ شب ویژه، بر نقش آنان در خنثی‌سازی کودتا و تقویت ارکان نظام تأکید کرد.

صادقی گفت: ۷۰ شب برای کمال، مانند مسیر ۷۰ ساله طی شد. سختی ۷۰ سال بر ما گذشت، در فقدان رهبر عزیزمان، شهید بزرگوار و شهدای خردسال در میناب. این ۷۰ شب، ۷۰ شب سلوک، جهاد، رشد و ارتقای روحی برای مردم بود. مردم ما تمرین مجاهدت خیابانی را به‌طور جدی انجام دادند، کودتایی را خنثی کردند و نقشه‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را با کارشان خنثی کردند.

وی افزود: این بعثت مردمی نه تنها شامل کوچه و خیابان است، بلکه حتی در میان مسئولین و برخی افراد که ممکن است تصور دیگری درباره آن‌ها داشتیم هم رخ داده است. موضع‌گیری محکم رئیس جمهور در برابر آمریکا و پیروی از فرامین رهبر، نمونه‌ای از این بعثت است. سایر مسئولین نیز کم یا بیش در این مسیر حرکت کرده‌اند.

پویش ۳۱ میلیونی و حضور قلبی مردم

وی ادامه داد: خیلی از مردم در خیابان‌ها نیستند، اما دل‌هایشان در صحنه حضور دارد. پویش جان فدا با بیش از ۳۱ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده، با اسم، مشخصات و شماره موبایل، این واقعیت را ثابت کرده است. کسانی که می‌گویند این اقلیت هستند، نمی‌توانند این آمار را انکار کنند.

صادقی بیان کرد: به واسطه همین مردم، چند پیروزی مهم نصیب ما شد:

شکستن ابهت پوشالی آمریکا و ارتش اول جهان و ارتش چهارم جهان صهیونیست‌ها.

جداسازی اروپا از آمریکا و تأثیر بر فضای سیاسی ناتو.

قدرت و توان ارتش و سپاه در مدیریت تنگه هرمز.

تقویت دیپلمات‌ها در عرصه بین‌المللی.

وی افزود: انتظار داریم دیپلمات‌ها انقلابی‌تر بیندیشند و موضع‌گیری محکم‌تری داشته باشند. وقتی دشمن ضعف ببیند، جسور می‌شود.

وطن‌فروشان، بی‌وطنی و برخورد قاطع قوه قضاییه

صادقی درباره وطن‌فروشان گفت: وطن‌فروشی پدیده‌ای است که بی‌وطنی، بی‌دینی، بی‌ناموسی و بی‌غیرتی می‌آورد. این افراد از وطن تغذیه کرده‌اند و اموالشان باید مصادره شود. تاکنون ۲۶۲ ملک شناسایی و مصادره شده و این تازه اول راه است. قوه قضاییه با جدیت وارد عمل شده و این اقدامات قانونی و عادلانه است.

وی افزود: مردم می‌توانند در شناسایی و معرفی اموال نقش ایفا کنند و از فرصت‌های قانونی استفاده کنند. حتی کسانی که هنوز به بیگانه وابستگی جدی ندارند، هشدار داده می‌شود که از دام دشمنان دور بمانند.

خدمات قوه قضاییه در طول ۴۰ روز جنگ موشکی

صادقی گفت: در طول جنگ، خدمات قضایی تعطیل نشد. دادستان‌ها و کادرهای ضروری حتی در تعطیلات و زیر بمباران آماده باش داشتند. برخی ساختمان‌ها آسیب دید و تعدادی همکار شهید شدند، اما فعالیت‌ها ادامه یافت. سازمان ثبت و پزشکی قانونی خدمات رایگان به آسیب‌دیدگان ارائه کردند و شورای حل اختلاف تلاش کرد اختلافات مردم با صلح و سازش حل شود.

وی بیان کرد: مردم با گذشت از حقوق خود روحیه ایثار و جوانمردی را تقویت کردند. پویشی به نام «به عشق وطن می‌بخشم» راه‌اندازی شد و موج آن در استان‌ها فراگیر شده است. بسیاری از افراد حتی پرونده خود را ثبت نکردند و گذشت کردند، نشان‌دهنده تقویت روحیه ایثار در جامعه است.

پاسخ به اهانت‌ها و نقدهای سیاسی

صادقی با اشاره به برخی تحلیل‌گران گفت: افرادی که به مردم اهانت می‌کنند، شناختی از جامعه ندارند و اقلیت بودن مردم را غلط تبلیغ می‌کنند. ملت ایران همواره مدافع استقلال و انقلاب خود بوده و هیچگاه آغازگر تحریم یا تهاجم نبوده است. اقداماتی مانند تصرف لانه جاسوسی آمریکا پاسخ به دخالت‌های صریح آنان در نهضت اسلامی بود و صدها اقدام طلب دیگر علیه آمریکا باقی است.

وی تأکید کرد: در تهران تنها بیش از ۲ میلیون نفر در صحنه حضور دارند و اگر همه شرکت‌کنندگان واقعی حساب شوند، تظاهرات میلیونی رخ خواهد داد. حضور مردم نه تنها اقلیت نیست، بلکه اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهد. برخی تنها ترس‌ها و امیال خود را می‌بینند و فکر می‌کنند اکثریتند، اما واقعیت این است که مردم واقعی، پای انقلاب و وطن ایستاده‌اند.