۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

فاکس نیوز: یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس هدف قرار گرفت

فاکس نیوز از حمله به یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز به نقل از رئیس شرکت کشتیرانی آمریکایی سویس گروپ مدعی شد که کشتی باری این شرکت موسوم به «نهیا» توسط ۲ پهپاد ایرانی در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفته است.

در این گزارش آمده است، کشتی مذکور در زمان حمله خالی از بار بوده و در نزدیکی دوحه پایتخت قطر پهلو گرفته بود.

فاکس نیوز مدعی شد، ۲۳ خدمه در این کشتی حضور داشتند که هیچ یک از آنها آسیب ندیدند.

لازم به ذکر است جنگ افروزی آمریکا علیه ایران باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و خلیج فارس شده است.

