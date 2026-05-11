۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

اتحادیه اروپا: از راهکار سیاسی میان ایران و آمریکا حمایت می‌کنیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم توقف جنگ در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: ما از راهکار سیاسی برای حل بحران میان ایران و آمریکا حمایت می کنیم.

وی اضافه کرد: نگاه ها در حال حاضر به سمت توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز جلب شده است.

لازم به ذکر است تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب برهم خوردن توازن در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

    • حسن پور اسفراین IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      مسوولان جمهوری اسلامی ایران لطفا به طناب پوسیده آمریکایی ها به چاه نروید مگر فراموش کرده اید که برجام دروغین چند نفر چند سال مفت مجانی توي این راه می آمدند و می رفتند عاقبت این همه زحمات ریختند توي سطل‌های زباله حالا به هیچ عنوان با آمریکایی ها مذاکره نکنید فقط علاف کنید آمریکایی ها آنها آمدن با ایرانی ها بازی ومسخره بازی کنند هیچ وقت آنها برای مذاکرات به هیچ جای دنیا نمی روند حالا فقط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمریکایی ها آمدند تیر رس تکه پاره کنید آنها بهترین های ایران را ترور کردند

