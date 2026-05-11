به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: ما از راهکار سیاسی برای حل بحران میان ایران و آمریکا حمایت می کنیم.

وی اضافه کرد: نگاه ها در حال حاضر به سمت توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز جلب شده است.

لازم به ذکر است تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب برهم خوردن توازن در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.