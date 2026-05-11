به گزارش خبرگزاری مهر، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه تلویزیونی «ایبیسی» درباره گذشتن بیش از ۵۰ روز از تهدیدات دونالد ترامپ علیه ایران و باز نشدن تنگه هرمز به روی کشتی های متخاصم گفت: این نخستین بار نیست که ایران چنین تهدیدی کرده یا واقعاً چنین کاری انجام داده است. ما جنگ نفتکشها را داشتیم که در دهه ۸۰ میلادی یکی از کشتیهای ما را با مین هدف قرار دادند و این ۵۰ سال است که چنین کارهایی انجام می دهند.
وی از اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت: اکنون حتی در تلویزیون دولتی ایران تهدید کردهاند که کابلهای زیردریایی عبوری از تنگه هرمز را تصرف خواهند کرد؛ کابلهایی که دادههای مالی، اطلاعات بورس و دادههای مرتبط با فضای ابری و مراکز داده را منتقل میکنند. ما نمیتوانیم این را بپذیریم.
کابلهای فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیامهای سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند، اما این زیرساخت ارتباطی حیاتی در سایه نگاه سنتی به تنگه (کشتیرانی و انرژی) مغفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بینصیب است.
