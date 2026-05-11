۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

ابراز نگرانی آمریکا درباره تسلط ایران بر کابل‌های فیبر نوری تنگه هرمز

یک مقام ارشد آمریکا ضمن انتقاد از اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، درباره تسلط ایران بر کابل های فیبر نوری عبوری از این آبراه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» درباره گذشتن بیش از ۵۰ روز از تهدیدات دونالد ترامپ علیه ایران و باز نشدن تنگه هرمز به روی کشتی های متخاصم گفت: این نخستین بار نیست که ایران چنین تهدیدی کرده یا واقعاً چنین کاری انجام داده است. ما جنگ نفتکش‌ها را داشتیم که در دهه ۸۰ میلادی یکی از کشتی‌های ما را با مین هدف قرار دادند و این ۵۰ سال است که چنین کارهایی انجام می دهند.

وی از اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت: اکنون حتی در تلویزیون دولتی ایران تهدید کرده‌اند که کابل‌های زیردریایی عبوری از تنگه هرمز را تصرف خواهند کرد؛ کابل‌هایی که داده‌های مالی، اطلاعات بورس و داده‌های مرتبط با فضای ابری و مراکز داده را منتقل می‌کنند. ما نمی‌توانیم این را بپذیریم.

کابل‌های فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیام‌های سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند، اما این زیرساخت ارتباطی حیاتی در سایه نگاه سنتی به تنگه (کشتیرانی و انرژی) مغفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بی‌نصیب است.

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      شیطان پیروان خودش را میترساند
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      به ایران حمله شد وایران هم تنگه هرمز رو تحت کنترل در اورد وایران تحت محاصره دریایی هست
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      بدجور می سوزه
    • احمد IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ایران قبل ازتجاوزوحشیانه آمریکاواسرائیل وجنگ تحمیلی درکمال صلح دوستی وحمایت ازکشورهای موردظلم وستم جهان قرارداشت.شما آمریکایی هاوصهیونیستهابودیدکه با سیاست غارتگری وجنگ وکشتار پاروی دم شیرگذاشتیدوکاری کردیدکه ایران مجبوربه دفاع ازخاک وملت خودشود.حالا اگرمیخواهید ازاقدامات تلافی جویانه ایران درامان بمانید،ایرانیها راخشمگین نکنیدکه دودمان همه شما رابه بادفنا میدهند!

