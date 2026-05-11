۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۵

سیاستمدار فنلاندی: اروپا به شدت نیازمند واردات انرژی از روسیه است

سیاستمدار فنلاندی با اشاره به بحران انرژی در نتیجه جنگ علیه ایران، گفت اتحادیه اروپا به شدت به واردات انرژی از روسیه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آرماندو مما، سیاستمدار فنلاندی و عضو حزب «ائتلاف آزادی» گفت که اتحادیه اروپا در سایه بحران کنونی انرژی، به شدت به واردات منابع انرژی از روسیه محتاج است.

وی تصریح کرد: عاقلانه خواهد بود که اتحادیه اروپا از رفتار مبتنی بر خودبزرگ‌بینی نسبت به دیگران دست بردارد و انرژی بیشتری از روسیه خریداری کند.

جنگ علیه ایران به بحران انرژی در جهان دامن زده است. بسیاری از کشورهای جهان از جمله اعضای اتحادیه اروپا، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی، دورکاری را برای کارکنان بخش های خصوصی و دولتی الزامی کرده اند.

