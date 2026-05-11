برداشت ۳۰۰ تنی زیره سبز از مزارع شاهرود؛ آغاز برداشت از بیارجمند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه در بازدید از مزارع زیره سبز از آغاز برداشت این محصول در شاهرود خبر داد و بیان کرد: این برداشت از سطح ۳۷۷ هکتار اراضی شاهرود انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سطح کشت زیره در بخش بیارجمند است، افزود: میانگین عملکرد ۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از پیش بینی برداشت ۳۰۰ تن محصول زیره سبز در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این محصول با توجه به حداقل نیاز به کود و سم و سازگاری با اقلیم منطقه مورد اقبال بهره برداران بیارجمندی قرار گرفته است.

غریب مجنی به سود دهی اقتصادی قابل توجه این محصول اشاره کرد و اظهار داشت: عملیات کشت محصول از آبان ماه آغاز و با فرا رسیدن اردیبهشت قابل برداشت است.

وی به نقش اشتغال زایی این محصول اشاره کرد و افزود: زیره سبز در طب سنتی و صنایع دارویی کاربرد بسیاری دارد که همین موضوع اهمیت توسعه زنجیره ارزش این محصول را مشخص می کند.