به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی غروب سه شنبه در بازدید از مزارع گل محمدی شاهرود از اختصاص ۶۶ هکتار اراضی این شهرستان به کشت گل محمدی خبر داد و افزود: از این میزان ۵۶ هکتار در مرحله باروری است.

وی با اشاره به اینکه برداشت گل محمدی از اواخر فروردین تا اوایل تیرماه ادامه دارد، توضیح داد: محصول تولیدی به بازارهای داخلی و استان هایی نظیر گلستان و اصفهان ارسال می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود عملکرد این محصول را ۲.۵ تن در هر هکتار ذکر کرد و ادامه داد: برای سال جاری برداشت ۱۴۰ تن گل محمدی از مزارع شاهرود پیش بینی می شود.

غریب مجنی از اقبال بهره برداران شاهرودی به کشت گل محمدی طی سنوات اخیر خبر داد و بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی کم آب بر به دلیل صرفه اقتصادی مورد تاکید است.

وی راه اندازی کارگاه های صنعتی و خانگی را انگیزه کشاورزان برای افزایش سطح زیر کشت دانست و افزود: از هر ۷ کیلوگرم گل تر یک کیلوگرم گل خشک مرغوب به دست می‌آید که مصرف صنایع دارویی، آرایشی و غذایی دارد.