به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه در بازدید از نخلستان های طرود شاهرود از اجرای عملیات گرده افشانی دستی درختان خرما منطقه خبر داد و بیان کرد: این عملیات در ۱۰۰ هکتار نخلستان های طرود انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سطح نخلستان های طرود ۱۰۰ هکتار است، ادامه داد: از این میزان ۷۸ هکتار آن بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تاکید به اینکه این عملیات گرده افشانی همه ساله از اوایل فصل بهار آغاز می شود، اضافه کرد: در این روش بهره برداران با روش سنتی گرده های نر را به دقت روی گل های ماده قرار می‌دهند.

غریب مجنی به موفقیت آمیز بودن این روش تاکید کرد و اظهار داشت: برای تضمین باروری عملیات تلقیح گل ها توسط کارگران ماهر و با تجربه انجام گرفته است.

وی رقم خرما منطقه را کبکاب معرفی کرد و افزود: با این روش برداشت بالغ بر ۲۰۰ تن محصول خرما در منطقه پیش‌بینی می شود.