۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

گرده‌افشانی دستی در ۷۸ هکتار از نخلستان‌های بارور طرود شاهرود آغاز شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای عملیات سنتی گرده‌افشانی در ۱۰۰ هکتار از نخلستان‌های طرود خبر داد و گفت: ۷۸ هکتار از این باغ‌ها بارور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه در بازدید از نخلستان های طرود شاهرود از اجرای عملیات گرده افشانی دستی درختان خرما منطقه خبر داد و بیان کرد: این عملیات در ۱۰۰ هکتار نخلستان های طرود انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سطح نخلستان های طرود ۱۰۰ هکتار است، ادامه داد: از این میزان ۷۸ هکتار آن بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تاکید به اینکه این عملیات گرده افشانی همه ساله از اوایل فصل بهار آغاز می شود، اضافه کرد: در این روش بهره برداران با روش سنتی گرده های نر را به دقت روی گل های ماده قرار می‌دهند.

غریب مجنی به موفقیت آمیز بودن این روش تاکید کرد و اظهار داشت: برای تضمین باروری عملیات تلقیح گل ها توسط کارگران ماهر و با تجربه انجام گرفته است.

وی رقم خرما منطقه را کبکاب معرفی کرد و افزود: با این روش برداشت بالغ بر ۲۰۰ تن محصول خرما در منطقه پیش‌بینی می شود.

