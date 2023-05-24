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۳ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۳۷

برداشت زیره سبز در بهاباد یزد آغاز شد

برداشت زیره سبز در بهاباد یزد آغاز شد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی بهاباد گفت: برداشت محصول زیره سبز از ۱۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان توسط ۲۵۰ بهره‌بردار آغاز شد.

علی اکبررحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کم آبخواه بودن گیاه زیره و کوتاه بودن زمان کاشت تا برداشت و درآمد خوب، کاشت این محصول در بهاباد رو به افزایش است .

وی عنوان کرد: بهاباد بزرگترین تولیدکننده زیره سبز در میان ۱۰ شهرستان استان یزد است که محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازار ۲۱ شهر استان، در بازار خراسان رضوی نیز عرضه می‌شود.

رحمتیان ادامه داد: کاشت زیره سبز در بهاباد از اوایل آبان ماه آغاز می‌شود و زمان برداشت آن نیز در دهه نخست خرداد ماه است.

وی بیان کرد: شهرستان بهاباد با توجه به آب و هوا و خاک مناسبی که دارد، منطقه‌ای بسیار مستعد برای کاشت محصولات زراعی و باغی است از اینرو کشت آن مورد استقبال کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بهاباد ادامه داد: زیره سبز به دلیل اینکه نیاز آبی کمی دارد و فاصله زمان کاشت تا برداشت آن کوتاه است، کشت آن رو به افزایش است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود از سطح ۱۰۰ هکتار زیر کشت این محصول با عملکرد حدود یک تن در هکتار، حدود ۱۰۰ تن زیر سبز توسط ۲۵۰ بهره‌بردار برداشت شود.

کد مطلب 5789822

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