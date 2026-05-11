به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهزاد پیروزفر صبح دوشنبه در نشست صمیمانه استاندار کرمانشاه با کارکنان جمعیت هلالاحمر که به مناسبت هفته هلالاحمر برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) به روایتی، خدمت به مردم را یک عبادت بزرگ و بیبدیل توصیف کرد که در تعالیم دینی جایگاه ویژهای دارد.
وی با استناد به روایات اسلامی، گرهگشایی از کار مومنان را دارای پاداشی فراتر از سالها روزهداری و شبزندهداری دانست و افزود: در فرهنگ دینی ما عبادت تنها در مناسک ظاهری خلاصه نمیشود، بلکه دستگیری از نیازمندان و خدمت صادقانه به مخلوقات، جوهره اصلی بندگی و تقرب به درگاه الهی محسوب میگردد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در هلالاحمر کرمانشاه با اشاره به آیه شریفه «و مَن اَحیاها فکانّما اَحیا النّاس جمیعاً»، تصریح کرد: ماموریت هلالاحمر در نجات جان حتی یک انسان، از دیدگاه قرآن کریم با نجات جان تمامی عالمیان برابری میکند و این نشاندهنده جایگاه رفیع و قدسی فعالیتهای این جمعیت است که تمامی کارکنان باید قدردان این توفیق باشند.
حجتالاسلام پیروزفر با تمجید از ایثارگری کارکنان و داوطلبان در بحرانهای اخیر از جمله جنگ رمضان و جنگ دوازدهروزه، خاطرنشان کرد: در حالی که در حوادث سهمگین همه از کانون خطر فاصله میگیرند، نیروهای فداکار هلالاحمر با شجاعت به سوی حادثه میشتابند؛ این روحیه ایثارگرانه که با چاشنی ایمان همراه شده، ناشی از نجابت و تدین مردم نجیب این مرز و بوم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق اجرایی و روحیه انقلابی استاندار کرمانشاه اشاره کرد و گفت: دکتر حبیبی انسانی مخلص و با اصالت است که در مسئولیتهای مختلف پیشین خود نیز منشأ خیر بوده و امروز در مسیر خدمت به این استان، به همراه تیم مدیریتی خود به صورت شبانهروزی برای گرهگشایی از مشکلات مردم مجاهدت میکند.
