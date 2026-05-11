کمبود تعداد نجاتگران فعال هلال احمر در رزن؛ ۱۵۰ نجاتگر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود شعبانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته هلال احمر اظهار کرد: هلال احمر یک نهاد عام‌المنفعه و غیرسیاسی است، تمامی فعالیت‌های این مجموعه در راستای اهداف بشردوستانه، کاهش آلام انسانی، حمایت از سلامت افراد و امدادرسانی در حوادث انجام می‌شود.

شعبانی ادامه داد: امدادرسانی در حوادث داخلی و خارجی از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر است و این مجموعه به صورت مستقل در حوزه امداد و نجات فعالیت می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رزن با تأکید بر ضرورت همدلی در مجموعه هلال احمر افزود: تلاش داریم نگاه‌های گروهی و حزبی کنار گذاشته شود تا تمامی همکاران در مسیر اقدامات بشردوستانه و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند.

وی یکی از برنامه‌های مهم این مجموعه را جذب مشارکت خیرین و نیکوکاران عنوان کرد و گفت: شهرستان رزن در برخی حوزه‌ها نسبت به دیگر شهرستان‌ها عقب‌ماندگی‌هایی دارد که باید با تلاش بیشتر این کمبودها جبران شود.

شعبانی با اشاره به پروژه پایگاه امداد و نجات امیریه بیان کرد: مجوز ساخت این پایگاه پیش‌تر اخذ و عملیات فونداسیون آن انجام شده بود اما پروژه متوقف مانده بود.

وی افزود: سال گذشته حدود سه میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته بود که با پیگیری‌های انجام شده این اعتبار محقق شد و همچنین سه میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات استانی جذب شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رزن بیان کرد: در حال حاضر مناقصه ساخت پایگاه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن در روزهای آینده آغاز شود.

وی ادامه داد: امیدواریم تا اوایل پاییز پایگاه امیریه تکمیل و نیروهای امدادی در محل دائمی مستقر شوند.

شعبانی کمبود نیروهای داوطلب و نجاتگر را از مشکلات هلال احمر رزن دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ نجاتگر در شهرستان فعالیت دارند که این تعداد کافی نیست و باید به حداقل ۱۵۰ نفر افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر برنامه جذب و آموزش نیروهای جدید آغاز شده و آموزش نجاتگران به صورت مستمر در حال انجام است.

شعبانی با اشاره به تقویت انبارهای امدادی شهرستان افزود: پس از پیگیری‌های انجام شده، انبارهای امدادی شهرستان تکمیل و اقلام مورد نیاز ذخیره‌سازی شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر امکان انتقال حدود ۶۰۰ تخته چادر امدادی از استان وجود دارد اما به دلیل کمبود فضای نگهداری، نیازمند ایجاد سوله دائمی در شهرستان هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رزن همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت تیم واکنش سریع خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز این تیم از طریق فرمانداری و پیگیری‌های استانی در حال تأمین است.

وی با اشاره به راه‌اندازی تیم واکنش سریع گفت: این تیم به صورت اسمی تشکیل شده اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد و در همین راستا تجهیزات و لباس‌های مورد نیاز آن تأمین شده است.

شعبانی اظهار کرد: برگزاری مانورها و دوره‌های توان‌افزایی برای تیم واکنش سریع در دستور کار قرار دارد تا این تیم در آینده نزدیک به یکی از تیم‌های برتر استان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «خادم» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شبکه‌سازی معتمدان و داوطلبان محلی اجرا می‌شود و تاکنون انتخابات آن در روستاها و بخشداری‌های شهرستان برگزار شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رزن افزود: در قالب طرح خادم نمایندگان محلی مشکلات و نیازهای روستاها را شناسایی و از طریق بخشداری، فرمانداری و استان پیگیری می‌کنند تا اعتبارات مورد نیاز به صورت هدفمند اختصاص یابد.

وی همچنین از همراهی نماینده مردم، فرماندار و امام جمعه شهرستان قدردانی کرد و گفت: تعامل و همدلی میان مسئولان شهرستان موجب شده بسیاری از نیازها و مطالبات هلال احمر با سرعت بیشتری پیگیری و تأمین شود.

شعبانی در پایان با اشاره به ساماندهی ساختار اداری هلال احمر رزن گفت: تلاش داریم ضمن تکمیل پست‌های سازمانی، زمینه ارتقای جایگاه همکاران و افزایش هماهنگی در مجموعه را فراهم کنیم.