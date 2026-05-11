۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

تشدید موج حملات رژیم صهیونیستی به لبنان طی ساعات آینده 

رسانه های صهیونیستی به شهرک نشینان اعلام کردند که موج جدیدی از حملات علیه لبنان را آغاز خواهند کرد که ساعت ها به طول خواهد انجامید. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از صبح امروز چندین حمله به مناطق مختلف لبنان انجام دادند. رژیم صهیونیستی در همین رابطه حملات هوایی را به شهرک یحمر در جنوب انجام داد.

المیادین همچنین از حمله هواپیماهای اشغالگر صهیونیستی به شهرک‌های شوکین و کفرتبنیت در منطقه نبطیه در جنوب لبنان خبر داد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی همچنین شهرک کفرمان در منطقه نبطیه را هدف قرار داد.

شبکه الجزیره نیز از حملات هوایی ارتش صهیونیستی به شهرک‌های عبا و تول در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس اعلام الجزیره ارتش اسرائیل به ساکنان تعدادی از شهرک‌های جنوب لبنان و بقاع غربی نیز هشدار داده که منازل خود را تخلیه کنند. این هشدارها برای ساکنان ۹ شهرک و روستا در جنوب لبنان و بقاع غربی برای تخلیه به مسافت ۱۰۰۰ متر صادر شده است.

خبرنگار الجزیره همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونی به شهرک عبا در نبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که ارتش به ساکنان شهرک‌های مرزی در شمال سرزمین‌های اشغالی اطلاع داده است که موجی از حملات هوایی را در جنوب لبنان آغاز کرده است که ساعت‌ها به طول خواهد انجامید.

    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شاید بگید به جواب ایران ربط نداره باید بگم مهم نیست چی تو جواب همین که ( جواب بفرستیم ) کارشون رو مشخص میکنند که چگونه وحشی گری کنند با کت و خونخواری و یا تیر و خونخواری
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      منتظر سرعت بخشیدن به شهرک سازیشون باشید ،شیطان پرستان حق زندگی ندارند و به جای هر خانه ای که میخواهند بسازند چندین خانه را باید از بین ببرند .. و برای پایدار ماندن خانه هایشان همچنان به این روند همزمان با کنترل روح مردم در قالب ( پول ) به سمت خودشان ادامه دهند
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینجور کارها درست نیست وجنایته

