تشدید موج حملات رژیم صهیونیستی به لبنان طی ساعات آینده 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از صبح امروز چندین حمله به مناطق مختلف لبنان انجام دادند. رژیم صهیونیستی در همین رابطه حملات هوایی را به شهرک یحمر در جنوب انجام داد.

المیادین همچنین از حمله هواپیماهای اشغالگر صهیونیستی به شهرک‌های شوکین و کفرتبنیت در منطقه نبطیه در جنوب لبنان خبر داد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی همچنین شهرک کفرمان در منطقه نبطیه را هدف قرار داد.

شبکه الجزیره نیز از حملات هوایی ارتش صهیونیستی به شهرک‌های عبا و تول در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس اعلام الجزیره ارتش اسرائیل به ساکنان تعدادی از شهرک‌های جنوب لبنان و بقاع غربی نیز هشدار داده که منازل خود را تخلیه کنند. این هشدارها برای ساکنان ۹ شهرک و روستا در جنوب لبنان و بقاع غربی برای تخلیه به مسافت ۱۰۰۰ متر صادر شده است.

خبرنگار الجزیره همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونی به شهرک عبا در نبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که ارتش به ساکنان شهرک‌های مرزی در شمال سرزمین‌های اشغالی اطلاع داده است که موجی از حملات هوایی را در جنوب لبنان آغاز کرده است که ساعت‌ها به طول خواهد انجامید.