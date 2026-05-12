۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

حمایت ۲۶۹ میلیارد تومانی حامیان از ۶۰ هزار کودک در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان از کمک بیش از ۲۶۹ میلیارد تومانی حامیان به ۳۲ هزار و ۶۶۵ کودک یتیم و ۲۷ هزار و ۲۵۹ فرزند محسنین در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از مشارکت ۶۸۳ میلیارد تومانی مردم نیک‌اندیش و خیرین داخل و خارج استان در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد.

میری گفت: این کمک‌ها در مناسبت‌ها و طرح‌های ملی و مذهبی از جمله جشن عاطفه‌ها، جشن نیکوکاری، اطعام و احسان حسینی، ماه مبارک رمضان، طرح اطعام مهدوی و نذر قربانی جمع‌آوری شده است.

وی افزود: خیرین سال گذشته ۵۳ میلیارد تومان برای تهیه لوازم ضروری زندگی و تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌های تحت حمایت، و ۲۴ میلیارد تومان نیز برای ساخت و تعمیر مسکن کمک کردند که در پی این حمایت‌ها، سال گذشته به اندازه چندین استان کشور در سیستان و بلوچستان ساخت‌وساز مسکن انجام شد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به حمایت از ۳۲ هزار و ۶۶۵ کودک یتیم و ۲۷ هزار و ۲۵۹ فرزند محسنین در طرح اکرام ایتام و محسنین گفت: حامیان این طرح‌ها طی سال گذشته بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود در استان کمک کردند.

