گلایه مردم آشار شهرستان مهرستان از فرسودگی شبکه آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مرزی آشار در شهرستان مهرستان این روزها با بحران کمبود آب شرب بهداشتی دست و پنجه نرم میکند.
ساکنان این منطقه با وجود قرار گرفتن در مجاورت دو سد مهم، از دسترسی به آب سالم و پایدار محروم هستند و همین امر موجب نارضایتی شدید آنها شده است.
این مشکل که سالهاست در این منطقه حاکم است، در ماههای اخیر با افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی، شدت بیشتری یافته و به یکی از اصلیترین مطالبات مردمی تبدیل شده است.
کریم زائی یکی از شهروندان آشاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط نامناسب تأمین آب، از نبود مدیریت صحیح در توزیع آب نیز ابراز نارضایتی کرد و افزود: آب موجود نهتنها بهصورت منظم در اختیار همه محلات قرار نمیگیرد، بلکه از نظر کیفیت نیز در بسیاری از مواقع قابل شرب نیست و نگرانیهای بهداشتی فراوانی را به همراه دارد.
وی بیان کرد: مردم بخش مرزی آشار مدتهاست با مشکل نبود آب شرب سالم و بهداشتی دستوپنجه نرم میکنند و این موضوع به یکی از اصلیترین مطالبات ساکنان منطقه تبدیل شده است.
رسولی زاده از دیگر شهروندان آشاری بیان کرد: به دلیل نبود دسترسی پایدار به آب آشامیدنی، ناچاریم با مَشک و یا خودروهای شخصی آب مورد نیاز خود را از نقاط مختلف تهیه کنیم؛ روشی که نه بهداشتی است و نه پاسخگوی نیاز روزانه خانوادهها.
در همین رابطه محمد رئیسی، بخشدار آشار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأمین آب پایدار از مطالبات بهحق مردم این منطقه است.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی افزود: فرسودگی شبکه و لولههای آبرسانی یکی از دلایل اصلی کمبود آب است و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه منطقه، اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی ضرورت دارد.
نظر شما