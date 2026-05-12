حمیدی: مفاهیم عمیق اشعار مختومقلی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سهشنبه در آیین نکوداشت دویستونودوسومین زادروز مختومقلی فراغی شاعر و عارف ایرانی ترکمن در شهرستان بندرترکمن، با اشاره به جایگاه این چهره برجسته ادبی، اظهار کرد: مختومقلی فراغی شاعری وحدتبخش و ظلمستیز است که مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی در اشعار وی نهفته است.
وی با بیان اینکه استان گلستان بهعنوان رنگینکمان اقوام، از ظرفیتهای فرهنگی متنوعی برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین جلوههای این تنوع، وجود مفاخری همچون مختومقلی فراغی است که میتواند عامل تقویت انسجام اجتماعی و فرهنگی در استان باشد.
حمیدی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای این شاعر در زندگی امروز، اظهار کرد: متأسفانه استفاده از اشعار و مفاهیم ارزشمند مختومقلی در میان نسل جوان کمرنگ شده، در حالی که این اشعار سرشار از نکات اخلاقی، تربیتی و اجتماعی متناسب با نیازهای امروز جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری گلستان ادامه داد: باید با تولید آثار فرهنگی از جمله کتاب، فیلم و سریال و همچنین ترجمه روان و قابل فهم اشعار، این گنجینه ارزشمند را در دسترس عموم بهویژه جوانان قرار داد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری آیینهای بزرگداشت این شاعر در مناطق مختلف، گفت: برگزاری چنین مراسمهایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ غنی ترکمنی و معرفی مفاخر ادبی به نسلهای جدید دارد.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مضامین ظلمستیزی در اشعار مختومقلی فراغی، خاطرنشان کرد: روحیه ظلمستیزی و عدالتخواهی در فرهنگ ایرانی ریشهدار است و این مفاهیم در آثار این شاعر نیز بهخوبی منعکس شده است.
وی بر لزوم توجه بیشتر به مفاخر فرهنگی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده تأکید کرد.
