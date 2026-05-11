۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

ورود ۲۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

رئیس سازمان حج و زیارت، از ورود بیش از ۲۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و گفت: روند اعزام سایر حجاج کشورمان نیز طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، عملیات اعزام زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ از هفتم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای اعزام تا ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. امسال حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می‌شوند.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، که در جریان بازدید از روند خدمات اجرایی در مکه مکرمه سخن می‌گفت، اظهار کرد: تا پایان روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۲۲ هزار زائر ایرانی وارد عربستان شده‌اند که تمامی این عزیزان ابتدا به مدینه‌النبی مشرف و سپس پس از استقرار، راهی مکه مکرمه می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت حضور زائران در دو شهر مقدس افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار زائر در مدینه حضور دارند و حدود ۱۲ هزار نفر نیز وارد مکه مکرمه شده‌اند و در روزهای آینده سایر کاروان‌ها نیز به تدریج به این شهر اعزام خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره روند خدمات‌رسانی به حجاج ایرانی نیز گفت: خدمات اجرایی، فرهنگی و رفاهی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال ارائه است و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

رشیدیان همچنین با اشاره به برنامه‌های زیارتی حجاج افزود: برنامه «زیارت دوره» در مدینه برای زائران در حال اجراست و در مکه نیز بازدید از اماکن تاریخی و زیارتی برای حجاج کشورمان تدارک دیده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های اجرایی، روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی تا پایان عملیات حج به بهترین شکل ادامه یابد.

