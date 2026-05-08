تأکید بر تسریع خدمات به زائران ایرانی حج

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از حج و زیارت، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان و حسن زرنگار سرکنسول کشورمان در جده با علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت دیدار و درباره روند اعزام، اسکان و خدمات‌رسانی به زائران ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه گفتگو کردند.

رئیس سازمان حج و زیارت در این دیدار با اشاره به انتقال حدود ۵۷ درصد زائران ایرانی به سرزمین وحی گفت: روند اعزام سایر هموطنان نیز با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ادامه دارد و تا چند روز آینده حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی مناسک حج تمتع را به‌جا خواهند آورد.

وی همچنین با اشاره به باقی‌ماندن تعداد محدودی رقم‌طلب و روادید ابراز امیدواری کرد این موضوع با همکاری و مساعدت مسئولان ذی‌ربط در کشور میزبان به‌زودی برطرف شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان و سرکنسول کشورمان در جده نیز با قدردانی از همکاری‌های انجام‌شده در کشور میزبان، بر تداوم پیگیری‌ها برای تسهیل امور زائران و تسریع روند خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی تأکید کردند.

سفیر کشورمان روند انتقال زائران و همچنین حضور آنها در شهرهای مکه و مدینه را مطلوب و مورد رضایت ارزیابی کرد.