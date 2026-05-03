به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در مراسم بدرقه و عزیمت به سرزمین وحی، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و به‌ویژه مرحوم شهید بیات (رئیس سابق این سازمان)، از حمایت‌های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برپایی حج ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

تغییر در آمار اعزام به دلیل چالش‌های ارزی و منطقه‌ای

رشیدیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اولیه برای اعزام بیش از ۸۶ هزار زائر اظهار داشت: «طبق توافقات اولیه، بنا بود ۸۶ هزار و ۷۰۰ زائر ایرانی به حج مشرف شوند و تمامی مراحل سازماندهی، آموزش و معاینات پزشکی نیز انجام شده بود؛ اما بروز شرایط جنگی در منطقه و محدودیت‌های ناشی از تحریم در انتقال ارز، موجب شد تا با توجه به محدودیت زمانی، سناریوی اعزام ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر در دستور کار قرار گیرد.»

آخرین آمار پروازها و صدور روادید

وی با تقدیر از همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها، هواپیمایی هما و پدافند هوایی در بازگشایی مسیرهای پروازی گفت: اعزام زائران از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و زاهدان در حال انجام است. تا پایان امروز، تعداد پروازها به ۴۳ سورتی می‌رسد که طی آن بیش از ۹۵۰۰ زائر به سرزمین وحی منتقل شده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره وضعیت روادید افزود: تاکنون برای ۲۶ هزار و ۴۱۳ نفر ویزا صادر شده و حدود ۲۵۰۰ نفر دیگر نیز در انتظار صدور ویزا از سوی وزارت خارجه کشور میزبان هستند. همچنین رایزنی‌ها برای رفع مشکل حدود ۱۲۰۰ زائر دیگر که وجوه آن‌ها در زمان مقرر اخذ نشده، ادامه دارد.

آغاز انتقال زائران از مدینه به مکه

آقای رشیدیان از آغاز مرحله دوم عملیات حج خبر داد و گفت: امروز اولین گروه از زائران ایرانی شامل ۱۳۳۵ نفر که مدت اقامت ۷ روزه خود را در مدینه منوره سپری کرده‌اند، برای انجام مناسک عمره تمتع عازم مکه مکرمه می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که عملیات انتقال تمامی زائران که از ۷ اردیبهشت آغاز شده، تا ۲۵ اردیبهشت ماه به پایان برسد.

تقدیر از همکاری‌های دولت عراق

وی با اشاره به پیش‌بینی مسیرهای جایگزین تصریح کرد: در صورتی که مسیر هوایی با مشکل مواجه می‌شد، تمهیدات لازم برای اعزام زمینی از طریق مرزهای عراق فراهم شده بود. در این راستا از همکاری صمیمانه دولت، وزارت کشور و سازمان حج و عمره عراق که تمامی مقدمات را آماده کرده بودند، کمال تشکر را داریم؛ هرچند که خوشبختانه نیاز به اعزام زمینی مرتفع شد.

نظم و انضباط؛ ویژگی بارز حجاج ایرانی

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر لزوم رعایت قوانین کشور میزبان، خاطرنشان کرد: انضباط حجاج ایرانی همواره زبانزد بوده است. امیدواریم امسال نیز با رعایت کامل ضوابط، زائران ما بهره‌مندی کامل را از این سفر معنوی ببرند. زائران ایرانی در این سفر به نیابت از امامِ شهیدِ انقلاب و تمامی شهدای والامقام، دعاگوی ملت بزرگ و مقتدر ایران خواهند بود.