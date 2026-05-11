میثم وحیدی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: بر اثر بارندگی‌های شدید اخیر، ۵۰۰ کیلومتر از ۱۲۰۰ کیلومتر ایل راه‌های ارتباطی عشایر در استان تخریب شده و نیازمند مرمت فوری است.

وی افزود: این موضوع، کوچ عشایر از مناطق میان‌بند به ییلاقات با چالش جدی مواجه کرده است.

وحیدی ادامه داد: هر ساله مرمت این مسیرها انجام می‌شود، اما امسال شدت تخریب‌ها بیشتر بوده و با توجه به در پیش بودن کوچ عشایر به مناطق ییلاقی، ضرورت مرمت این راه‌ها دوچندان شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی با اشاره به دلایل تخریب این مسیرها، بیان کرد: نبود ابنیه فنی مناسب مانند پل‌ها، آب‌نماها، گابیون‌بندی، تپه ماهور بودن مسیرها و مهم‌تر از همه خاکی بودن این راه‌ها، سبب شده تا با هر بارش باران، مسیرهای تردد تخریب و نیازمند مرمت شوند.

وی در ادامه همچنین به قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران برای تسهیل تردد عشایر به مراتع ییلاقی در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: این قراردادها به صورت مقطعی هستند و نیاز است تا مسیرهای تردد عشایر شن‌ریزی شده و از ابنیه فنی مناسب برخوردار شوند که این امر نیازمند تخصیص اعتبار ویژه است.