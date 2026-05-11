دانای عزیزی: ۳۳ هزار لیتر نفت در شیروان توزیع شد

علی دانای عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز فصل کوچ عشایر، ۳۳ هزار لیتر نفت و ۴ هزار کیلوگرم گاز مایع سوخت ویژه عشایر توزیع شد.
رئیس اداره امور عشایری شیروان گفت: در سال گذشته نیز حدود ۷۰ هزار لیتر نفت و ۴۵ هزار کیلوگرم گاز مایع، سوخت مورد نیاز عشایر شهرستان تأمین و توزیع شد.
دانای عزیزی افزود: به منظور پشتیبانی از معیشت و رفاه عشایر در سال ۱۴۰۴، این مقدار نفت سفید و گاز مایع میان ۱۶۰۰ خانواده عشایر کوچرو توزیع شد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۵ عدد سیلندر گاز مایع نیز در مناطق عشایری تأمین و تحویل شده است.
رئیس اداره امور عشایری شیروان تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی از مهمترین الزامات حفظ زیستمعیشتی عشایر است و هدف ما ارتقای کیفیت زندگی عشایر و تسهیل کوچهای سالانه میباشد.
