۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دانای عزیزی: ۳۳ هزار لیتر نفت در شیروان توزیع شد

شیروان- رئیس اداره امور عشایری شیروان گفت: از آغاز فصل کوچ عشایر، ۳۳ هزار لیتر نفت و ۴ هزار کیلوگرم گاز مایع سوخت ویژه در میان عشایر شهرستان توزیع شد.

علی دانای عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز فصل کوچ عشایر، ۳۳ هزار لیتر نفت و ۴ هزار کیلوگرم گاز مایع سوخت ویژه عشایر توزیع شد.

رئیس اداره امور عشایری شیروان گفت: در سال گذشته نیز حدود ۷۰ هزار لیتر نفت و ۴۵ هزار کیلوگرم گاز مایع، سوخت مورد نیاز عشایر شهرستان تأمین و توزیع شد.

دانای عزیزی افزود: به منظور پشتیبانی از معیشت و رفاه عشایر در سال ۱۴۰۴، این مقدار نفت سفید و گاز مایع میان ۱۶۰۰ خانواده عشایر کوچرو توزیع شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۶۵ عدد سیلندر گاز مایع نیز در مناطق عشایری تأمین و تحویل شده است.

رئیس اداره امور عشایری شیروان تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی از مهم‌ترین الزامات حفظ زیست‌معیشتی عشایر است و هدف ما ارتقای کیفیت زندگی عشایر و تسهیل کوچ‌های سالانه می‌باشد.

