رابرت داونی جونیور در برابر اینفلوئنسرها؛ جوانان کار مفید انجام بدهند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت داونی جونیور به تازگی در پادکست «گفتگوهایی برای دخترانمان» حضور پیدا کرد و با موضع‌گیری در برابر این که برخی می‌گویند اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی «ستارگان آینده» هستند، به این گفته انتقاد کرد و آن را کاملا بی‌معنی خواند.

ستاره «مرد آهنی» گفت: این روزها بعضی‌ها بدون انجام کار خاصی تنها با چرخاندن گوشی روی خودشان، به شهرت می‌رسند، وی افزود: من به این موضوع به عنوان یک چیز منفی نگاه نمی‌کنم اما آن را چالشی برای فردیت می‌بینم که در حال افزایش است.

این بازیگر برنده اسکار در ادامه گفت: امیدوارم بخش بزرگتری از جوانان بیایند و بگویند: نه، این کار من نیست. می‌خواهم بروم کاری انجام دهم، می‌خواهم چیزی بسازم، می‌خواهم خودم را آموزش دهم و می‌خواهم نظری داشته باشم، بنابراین هر چه که باشد، همین که یک کار خودبزرگ‌بینانه از نوع اینفلوئنسرها نباشد، مفید است.

داونی در حالی این سخنان را گفت که خودش در دنیای رسانه‌های اجتماعی حسابی مطرح است و یک حساب اینستاگرامی دارد که ۵۸.۱ میلیون دنبال‌کننده جمع کرده، که بیشترشان هم انبوه طرفداران مارول از دوران بازیگری‌اش در نقش تونی استارک/ مرد آهنی در دنیای سینمایی مارول هستند. داونی اواخر امسال با فیلم «انتقام‌جویان: روز رستاخیز» با بازی در نقش دکتر دووم به این مجموعه بازمی‌گردد. این فیلم از ۱۸ دسامبر در سینماها اکران می‌شود.

داونی در ادامه سخنانش گفت: وقتی می‌شنوم بعضی‌ها می‌گویند «اوه، ستاره‌های آینده قرار است اینفلوئنسرها باشند»، می‌گویم «نمی‌دانم در چه دنیایی زندگی می‌کنید، اما فکر می‌کنم این حرف کاملاً بی‌اساس است».

این بازیگر چنین ادامه داد: پسر ۱۴ ساله‌ام هم تقریبا درگیر این ماجرای اینفلوئنسرها شد و بعد گفت «اگر از بازی من در این بازی ویدیویی خوشت آمد، می‌خوای به من کمک مالی کنی؟» خب این طور رسانه اجتماعی تبدیل به یک نوع مذهب می‌شود. بنابراین، چیزی در مورد اینفلوئنسرهای امروزی وجود دارد که آنها را تقریبا شبیه دستفروش‌های انجیلی عصر اطلاعات می‌کند. در عین حال، اوضاع متفاوت است زیرا ما هم وارد این قلمروی جدید شده‌ایم اما کمی مرزبندی وجود دارد و من واقعا در مورد آن قضاوتی ندارم. در عین حال وقتی در حال تبلیغ فیلمی بوده‌ام، با تعدادی از این اینفلوئنسرها آشنا شده‌ام که به نظرم خیلی از آنها افرادی باتجربه، موفق و باحال هستند.

داونی با وجود دنبال‌کنندگان زیاد در رسانه‌های اجتماعی، گفت سعی می‌کند خیلی در این مخمصه غرق نشود، زیرا نمی‌خواهد در دام آنها گرفتار شود.

این بازیگر افزود: بعضی‌ها می‌گویند «رابرت، آنها عاشق این هستند که تو را همین طور که هستنی ببینند و نگاهی اجمالی به زندگی‌ات بیاندازند» و من می‌گویم: بله، اما من این جنبه را برایشان تولید می‌کنم اما در عین حال به یاد دارم، وقتی تیزر «مرد آهنی» را به کامیک کان آوردیم، جان فاورو روی صحنه توییت می‌کرد و تماشاگران را دیدم. این حس جدیدی است که تماشاگران ایجاد می‌کنند که انگار در کمیته راهبری کار هستند. خب، این هم یک چشم‌انداز جدید است!