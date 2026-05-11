به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اعزام تیم ملی وزنه‌برداری ایران به هند برای حضور در قهرمانی آسیا بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی درباره وضعیت تیم و نفرات اعزام توضیحاتی ارائه داد.

سلیمی در این خصوص، گفت:‌ در این رقابت‌ها با علیرضا یوسفی و علیرضا نصیری شرکت می‌کنیم و هدفمان این است که بعد از ۲ سال مصدومیت علیرضا یوسفی او را در شرایط مسابقه قرار دهیم. در نظر داریم تجربه مسابقات علیرضا نصیری را هم بالا ببریم تا در بازی‌های آسیایی و جهانی با او پخته تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقاتی که رخ داد اردویمان را از ۸ فروردین با ۶ وزنه بردار آغاز کردیم و الان تعداد نفرات به ۱۱ نفر رسیده است.سرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره وضعیت سلامت وزنه برداران هم باید گفت که مصدومیت جزئی از ورزش است اما هیچ آسیب دیدگی جدی نداریم و مشکل خاصی نیست.