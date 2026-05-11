قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات وزنه برداری آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دو داور بینالمللی ایران در رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ حضور دارند و در این رویداد قضاوت خواهند کرد. بر این اساس، هوشنگ محمدی بهعنوان عضو ژوری در این مسابقات فعالیت میکند و محسن طغیانی نیز بهعنوان داور در این رقابتها حضور دارد. هر دو نماینده کشورمان از داوران درجه یک بینالمللی محسوب میشوند.
تیم ملی وزنه برداری ایران با هدایت بهداد سلیمی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ایران را به مقصد هند ترک می کند. تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا نصیری در ۱۱۰ و علیرضا یوسفی در ۱۱۰+ کیلوگرم در این رقابت ها شرکت می کند.
