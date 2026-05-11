علی نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنه برداری جوانان در مسابقات جهانی گفت: تیم برای اعزام به مسابقات جهانی فراز و فرود زیادی داشت. به خاطر جنگ اماکن ورزشی تعطیل بود و اردوهای تیم ملی هم متوقف شد. تا روز آخر مشخص نبود که تیم به مسابقات جهانی اعزام می‌شود یا خیر. زمانی هم که مسابقات شروع شده بود تیم ملی وزنه‌برداری جوانان به مصر رسیدند. کمتر از ۴۸ ساعت پس از رسیدن تیم به مصر، در دسته وزنی ۸۸ کیلوگرم روی تخته رفت. طبیعی است که در چنین شرایطی بدن دو ورزشکار ما آماده نباشد.

وی گفت: رحمتی در دسته ۸۸ کیلوگرم شانس بالایی برای مدال آوری داشت چون رکوردهای خوبی قبل از مسابقات ثبت کرده بود اما قطعا شرایط روی عملکرد او تأثیر گذاشت. دادمند هم در این دسته وزنی از رده نوجوانان به تیم اضافه شده بود و قاطعا در اولین حضور او نباید توقع کسب مدال داشته باشیم اما او یکی از وزنه‌برداران آینده‌دار ایران خواهد بود. در دسته ۹۴ کیلوگرم هم حمید رضا زارعی در حرکت دوضرب موفق به کسب مدال نقره و در مجموع نیز موفق به کسب مدال برنز شد و نتایج خوبی کسب کرد.

مربی وزنه‌برداری عنوان کرد: اوج رقابت در دسته ۱۱۰ و ۱۱۰+ بود که ابوالفضل زارع و قلی زاده دو نماینده ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم بودند. خوشبختانه زارع با عملکرد خوبی که داشت موفق شد سه مدال طلا بگیرد و قلی زاده هم سه مدال نقره کسب کرد. در دسته فوق سنگین هم محمدی تنها و طاها نعمتی مقدم را داشتیم که خوشبختانه این دو نفر هم موفق ظاهر شدند.در دسته فوق سنگین ۱۲ نفر رقابت می‌کردند که محمدی تنها با روحیه جنگنده‌ای که داشت توانست مدال باارزش طلا را کسب کند و برای بار دوم قهرمان شود و تیم هم به لحاظ امتیازی و رده‌بندی روی سکوی جهانی قرار گرفت. طاها نعمتی مقدم هم به عنوان نایب قهرمانی رسید و مدال نقره کسب کرد.

نصرتی تأکید کرد: اگر اتفاقاتی که در کشور رخ نمی‌داد و اردوی تیم ملی هم دچار وقفه نمی‌شد قطعا هر ۸ وزنه‌بردار ما شانس کسب مدال داشتند، چون همگی قبل از مسابقات رکوردهای خوبی را ثبت کرده بودند، ولی با وجود اینکه اتفاقات زیادی رخ داد و برای مدتی هم وقفه بین اردوی تیم ملی رخ داد اما وزنه‌برداران در سکوی جهانی خوش درخشیدند و با عملکرد قابل قبولی که داشتند نشان دادند حتی در شرایط سخت هم می‌توان افتخارآفرینی کرد و باید امیدوار بود.

مربی وزنه‌برداری گفت: البته مدالی که این وزنه‌برداران در مسابقات جهانی به دست آوردند، یک شبه نبوده و چندین سال است که روی این رده سنی کار شده است. مربیان شهرستانی با شاگردان خودشان کار کردند و آنها را ساختند. چندین سال هم هست که آنها در اردو هستند و رکوردهای خوبی کسب کردند. بنابراین روند پشتوانه‌سازی به درستی انجام شده که ما الان وزنه‌بردارانی داریم که در مسابقات جهانی روی سکوی جهانی می‌روند. امیدوارم این روند در سال‌های آتی ادامه پیدا کند.

وی عنوان کرد: ما الان در رده نوجوانان هم یک سری وزنه‌برداران داریم که شرایط بسیار خوبی دارند که باید به تیم ملی جوانان تزریق شوند تا در مسابقات قهرمانی جهان سال آینده به خوبی حاضر شوند. طبق برنامه باید پیش رفت تا رو به جلو حرکت کنیم.