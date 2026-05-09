۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

واکنش فدراسیون جهانی وزنه‌برداری؛ پولادمردان روز خاطره‌انگیزی رقم زدند

 سایت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری نسبت به قدرتنمایی پولادمردان جوان واکنش نشان داد و نوشت: آنان روز خاطره‌انگیزی را در اسماعیلیه مصر رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم وزنه‌برداری جوانان ایران روز گذشته (جمعه) با اقتدار موفق به فتح سکوی نخست مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان در اسماعیلیه مصر شد. قهرمانی ایران در حالی رقم خورد که کشورهایی مانند چین، مصر، ونزوئلا و ازبکستان با تیم کامل به این پیکارها گام گذاشته بودند اما امیدهای وزنه‌برداری ایران با کسب ۵۲۰ امتیاز و بالاتر از کشور میزبان عنوان نخست را به دست آورد. جوانان ایران با ۶ طلا، هفت نقره و یک برنز در رده‌بندی مدالی نیز بر بام جهان ایستادند تا فولاد سرد در برابر اراده آنان سر تعظیم فرود آورد.

سایت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری در واکنش به قهرمانی جوانان کشورمان نوشت: پولادمردان ایران روز خاطره‌انگیزی را در اسماعیلیه مصر پشت سر گذاشتند و برای دومین سال متوالی در دسته‌های ۱۱۰ و فوق‌سنگین کار خود را با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی به پایان بردند.

در ادامه این گزارش آمده است: تیم ایران در حالی بر سکوی نخست قهرمانی جهان ایستاد که آنان به خاطر برخی از مشکلات ناشی از حمله آمریکا و صهیونی‌ها، ورود دیرهنگامی به محل بازی‌های یعنی شهر اسماعیلیه در کشور مصر داشته و برنامه آماده‌سازی این تیم نیاز دچار اختلالاتی شده بود.

سیده فرزانه شریفی

    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      با توجه به استقبال کم تیمها از قهرمانی اسیای هند اگر تیم زنان اعزام میشد شانس مدال زیاد بود
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      سه سال پیاپی تیم دونفره فرستادن به بزرگسالان اسیا مایه تاسفه انوشیروانی چه کردی با وزنه برداری؟

