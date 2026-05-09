به گزارش خبرگزاری مهر، تیم وزنه‌برداری جوانان ایران روز گذشته (جمعه) با اقتدار موفق به فتح سکوی نخست مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان در اسماعیلیه مصر شد. قهرمانی ایران در حالی رقم خورد که کشورهایی مانند چین، مصر، ونزوئلا و ازبکستان با تیم کامل به این پیکارها گام گذاشته بودند اما امیدهای وزنه‌برداری ایران با کسب ۵۲۰ امتیاز و بالاتر از کشور میزبان عنوان نخست را به دست آورد. جوانان ایران با ۶ طلا، هفت نقره و یک برنز در رده‌بندی مدالی نیز بر بام جهان ایستادند تا فولاد سرد در برابر اراده آنان سر تعظیم فرود آورد.

سایت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری در واکنش به قهرمانی جوانان کشورمان نوشت: پولادمردان ایران روز خاطره‌انگیزی را در اسماعیلیه مصر پشت سر گذاشتند و برای دومین سال متوالی در دسته‌های ۱۱۰ و فوق‌سنگین کار خود را با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی به پایان بردند.

در ادامه این گزارش آمده است: تیم ایران در حالی بر سکوی نخست قهرمانی جهان ایستاد که آنان به خاطر برخی از مشکلات ناشی از حمله آمریکا و صهیونی‌ها، ورود دیرهنگامی به محل بازی‌های یعنی شهر اسماعیلیه در کشور مصر داشته و برنامه آماده‌سازی این تیم نیاز دچار اختلالاتی شده بود.