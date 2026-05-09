به گزارش خبرگزاری مهر، وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه برداری درباره کسب عنوان قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان در مسابقات جهانی گفت: باید به آینده وزنه‌برداری کشورمان امیدوار باشیم. تغییر نسل بزرگسالان و عنوان قهرمانی بزرگسالان جهان در سال ۲۰۲۵ و چندین قهرمانی جهان و آسیا در سنین پایه در این چهارسال نویدبخش آینده ای پرستاره و درخشان برای وزنه برداری ایران است.



وی با تمجید از عملکرد ملی‌پوشان با وجود سفر دشوار به مصر گفت: جوانان ما در این چند روز نشان دادند که حتی در شرایط سخت هم با انگیزه بالا و ایمان قوی می توانند بهترین نتیجه را بگیرند. امیدوارم روزی برسد که این جوانان جا پای بزرگان وزنه برداری ایران بگذارند و در المپیک افتخارآفرینی کنند.



دبیر فدراسیون وزنه‌برداری گفت: فدراسیون تمام تلاش خود را انجام داد تا این تیم آینده‌دار به مسابقات مصر برسد و جا دارد از جلود رئیس فدراسیون جهانی که پیگیر فراهم شدن شرایط صدور ویزای تیم ایران بود تشکر کنم. با رسیدن تیم به این مسابقات رئیس فدراسیون جهانی هم بسیار خوشحال شد و بارها در صحبت هایش عنوان کرد که مسابقات بدون ایران را دوست ندارد.

ربیعی درباره رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا که تیم ایران با ۲ وزنه‌بردار در آن شرکت می‌کند گفت: به تشخیص کادرفنی و تایید کمیته فنی به این خاطر که تیم ملی با آمادگی کامل در بازی‌های آسیایی شرکت کند و به خاطر این رقابت ها مجبور نباشد برنامه تمرینی چند ماهه خود را تغییر دهد و ریکاوری که به خاطر فشردگی سال گذشته بود کامل شود تصمیم بر عدم اعزام تیم بود.

وی افزود: با این حال با توصیه جلود مبنی براینکه تیم ایران با حداقل نفرات در قهرمانی آسیا حضور داشته باشد و کیفیت مسابقات بالاتر برود کادر فنی برای محک زدن علیرضا یوسفی بعد از بهبود آسیب دیدگی زانو و برای اینکه علیرضا نصیری جوان آینده دار ایران میدان بیشتری ببیند و برای میادین آینده باتجربه تر شود تصمیم بر اعزام این دو نفر گرفته شد.