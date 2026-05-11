۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

وزنه‌برداران ایران سه‌شنبه راهی هند می‌شوند

تیم ملی وزنه برداری ایران با حضور دو ملی‌پوش فردا راهی مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هند خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی وزنه برداری ایران با هدایت بهداد سلیمی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ایران را به مقصد هند ترک می کند. تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا نصیری در ۱۱۰ و علیرضا یوسفی در ۱۱۰+ کیلوگرم در این رقابت ها شرکت می کند.

مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند برگزار می شود.

برنامه مسابقات وزنه برداران ایران به شرح زیر است:
دسته ۱۱۰ کیلوگرم
علیرضا نصیری

یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۰

دسته ۱۱۰+ کیلوگرم
علیرضا یوسفی
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۳

