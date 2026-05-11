به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی درباره درس های جنگ علیه ایران نوشت: نتایج میدان نبرد در حال حاضر به یک بازنگری جدی فناورانه منجر شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: پهپادهای ارزان‌قیمت ایرانی توانسته‌اند سامانه‌های راداری پیشرفته و سامانه‌های پدافند هوایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار را از کار بیندازند. همچنین چندین سکوی جاسوسی دوربرد، از جمله پهپادهای MQ-۹ Reaper و Hermes ۹۰۰، سرنگون شده‌اند.

این رسانه صهیونیستی، جنگ علیه ایران را تحت رصد دقیق ارتش چین ارزیابی کرد و نوشت: چینی ها این عدم توازن هزینه ای بین هزینه های جنگی ایران و آمریکا را زیر نظر دارند و در برنامه های نوسازی راهبردی ارتش خود به کار می برند.

جروزالم پست درباره شگفتی های ایران در جنگ رمضان نوشت: زمانی که یک پهپاد خودکار ارزان یک سامانه راداری میلیارددلاری را نابود می‌کند، هر وزارت دفاعی درباره کاربردی استفاده از تسلیحات گران قیمت دچار تردید می شود.

این رسانه صهیونیستی افزود: راهبردهای خرید تسلیحات به‌طور چشمگیری در حال تغییر به سمت تولید انبوه و استفاده از سامانه‌های خودکار به جای سکوهای سنگین سنتی است. مناقصه‌های اخیر دفاعی نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی به سمت خرید حجم بالایی از پهپادهای تهاجمی دید اول‌شخص است.