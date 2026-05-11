مقام صهیونیست: اسرائیل حاشیه امن مالی را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبز، معاون کمیسر بودجه رژیم صهیونیستی درباره شکل‌گیری ترومای اقتصادی در سرزمین های اشغالی هشدار داد و گفت تل آویو در آستانه یک انتخاب دشوار میان بدهی، حفظ سطح زندگی و امنیت قرار گرفته است.

تامر لوی بونه در کنفرانس سیاست اقتصادی در دانشگاه رایخمن تأکید کرد: اقتصاد اسرائیل طی سه سال گذشته وارد روندی منفی شده است.

او به رشد متوسط ۲.۶ درصدی، کاهش رتبه اعتباری و افزایش سریع نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت بار مالی جنگ به حدود ۳۵۸ میلیارد شکل رسیده است.

این مقام صهیونیست هشدار داد: اسرائیل «حاشیه امن مالی» خود را از دست داده و در صورت بروز بحران‌های آینده ممکن است توان تأمین مالی سریع جنگ یا شرایط اضطراری را نداشته باشد.

به گفته او، هزینه بهره بدهی از ۲۰ میلیارد شکل فراتر رفته و فشار مالی آن معادل بودجه چندین وزارتخانه است.

لوی بونه همچنین تأکید کرد: اسرائیل در رتبه‌بندی استاندارد زندگی سقوط کرده است.

او افزود برای حفظ تعادل میان بدهی، رفاه و امنیت، احتمالاً باید درباره «اقتصاد تروما» مشابه دوره پس از جنگ یوم‌کیپور فکر کرد؛ اقتصادی که بودجه آن بر اساس پیامدهای بحران و جنگ تنظیم می‌شود.