تماشای «ایستگاه فضایی - سالیوت ۷» در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «ایستگاه فضایی ـ سالیوت ۷» به کارگردانی کلیم شیپنکو محصول روسیه، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

از بازیگران این فیلم می‌توان به ولادیمیر ودوویچنکوف، ماریا میرونوا، پاول درویانکو و لایباف اکسینوا اشاره کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ماموریت مهم و پرمخاطره دو فضانورد روس به مقصد ایستگاه فضایی سالیوت ۷ است که در تابستان سال ۱۹۸۵ انجام گرفت. هنگامی که ارتباط مرکز کنترل زمینی با ایستگاه فضایی اتحاد جماهیر شوروی سالیوت-۷ به طور ناگهانی قطع شد، برای جلوگیری از سقوط ایستگاه در منطقه مسکونی که می‌توانست منجر به فاجعه بشری و آبروریزی اتحاد جماهیر شوروی شود، ۲ فضانورد باتجربه با سایوزتی-۱۳ عازم فضا شدند.