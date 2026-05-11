  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

تماشای «ایستگاه فضایی - سالیوت ۷» در شبکه نمایش

تماشای «ایستگاه فضایی - سالیوت ۷» در شبکه نمایش

فیلم سینمایی «ایستگاه فضایی - سالیوت ۷» شامگاه ۲۱ اردیبهشت روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «ایستگاه فضایی ـ سالیوت ۷» به کارگردانی کلیم شیپنکو محصول روسیه، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

از بازیگران این فیلم می‌توان به ولادیمیر ودوویچنکوف، ماریا میرونوا، پاول درویانکو و لایباف اکسینوا اشاره کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ماموریت مهم و پرمخاطره دو فضانورد روس به مقصد ایستگاه فضایی سالیوت ۷ است که در تابستان سال ۱۹۸۵ انجام گرفت. هنگامی که ارتباط مرکز کنترل زمینی با ایستگاه فضایی اتحاد جماهیر شوروی سالیوت-۷ به طور ناگهانی قطع شد، برای جلوگیری از سقوط ایستگاه در منطقه مسکونی که می‌توانست منجر به فاجعه بشری و آبروریزی اتحاد جماهیر شوروی شود، ۲ فضانورد باتجربه با سایوزتی-۱۳ عازم فضا شدند.

کد مطلب 6826621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها