به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی پوشکوف سناتور روس در کانال تلگرامی خود نوشت: ممکن است آمریکا بتواند ذخایر اورانیوم ایران را زیر نظر بگیرد اما نمیتواند بدون موافقت تهران به آن دست پیدا کند.
این سخنان پوشکوف در واکنش به لفاظی اخیر ترامپ که گفته بود آمریکا میداند ذخایر اورانیوم ایران در کجا نگهداری میشود و آن را به دست خواهد آورد، مطرح شده است.
وی اضافه کرد: این اظهارات بیش از حد مطمئن به نظر میرسد. استخراج و انتقال ایمن مواد هستهای با استفاده از عملیات نظامی تقریبا غیرممکن است. بنابراین ما به صلح، توافق در مورد انتقال اورانیوم غنیشده و یک برنامه اقدام با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رضایت و همکاری کامل طرف مقابل یعنی ایران نیاز داریم. هیچ یک از این چهار شرط در حال حاضر برآورده نشده است.
