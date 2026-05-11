۱۲ کیلومتر به خطوط اتوبوسرانی اصفهان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید لقایی اظهار کرد: در طرح جدید، مسیر خط ۴۰ از میدان قائمیه تا بلوار ملت بدون تغییر باقی مانده، اما بخش پایانی مسیر در محدوده خیابان چهارباغ بالا حذف شده و ادامه مسیر از بلوار ملت به سمت بلوار آیینه‌خانه، خیابان شیخ صدوق شمالی، شیخ مفید، آیت‌الله ارباب، قائم‌مقام فراهانی سپهسالار، کندروی بزرگراه شهید همت و خیابان آبشار سوم هدایت می‌شود و در نهایت به پایانه آبشار متصل خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش طول این خط افزود: در نتیجه این اصلاح، شش کیلومتر به مسیر رفت و شش کیلومتر به مسیر برگشت افزوده شده و در مجموع طول مسیر خط ۴۰ اتوبوسرانی ۱۲ کیلومتر افزایش یافته است.

مدیرکل مطالعات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای این تغییر، کمبود پوشش حمل‌ونقل عمومی در خیابان‌های شیخ مفید، آیت‌الله ارباب و قائم‌مقام فراهانی بوده است که با مسیر جدید این معابر به شبکه اتوبوسرانی شهر متصل می‌شوند.

وی ادامه داد: اجرای این اصلاح علاوه بر افزایش سطح پوشش خدمات حمل‌ونقل عمومی، موجب تقویت ارتباط شرقی-غربی در محور جنوبی رودخانه زاینده‌رود نیز می‌شود و امکان جابه‌جایی میان بخش‌های مختلف این محدوده شهری را تسهیل می‌کند.

لقایی با اشاره به پیامدهای عملکردی این اقدام اظهار کرد: اتصال خط ۴۰ به پایانه آبشار موجب می‌شود شهروندان از مسیرهای منتهی به این پایانه از جمله شهرک شهید کشوری، ردان، فیزادان، دنارت، اصفهانک و زیار تنها با یک تبادل به بخش‌های غربی شهر دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر جدید این خط همچنین مجموعه‌ای از کاربری‌های جاذب سفر از جمله مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و مدارس را پوشش می‌دهد که می‌تواند در افزایش کارآمدی شبکه حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی در این محور نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل مطالعات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با قدردانی از مدیران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شبکه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: به منظور بهره‌برداری از مسیر اصلاح‌شده، چهار دستگاه اتوبوس به ناوگان این خط افزوده می‌شود تا زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها همانند گذشته حفظ شود.

وی اضافه کرد: در قالب این بازآرایی مسیر، ۱۴ ایستگاه جدید نیز در طول خط پیش‌بینی شده است تا دسترسی شهروندان در محدوده‌های تازه تحت پوشش، به خدمات حمل‌ونقل عمومی به شکل مناسب‌تری تأمین شود.