به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از اقدامات این سازمان در ایام جنگ و برنامه‌های تحول‌محور حوزه توانبخشی ارائه کرد.

وی با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی در دوران جنگ گفت: سازمان بهزیستی در این مدت در حوزه صیانت از جان مددجویان، ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزش تاب‌آوری، توانمندسازی و جلب مشارکت‌های مردمی اقدامات گسترده‌ای انجام داد.

تدوین سند ملی جامع توانبخشی

حسینی از تدوین سند ملی جامع توانبخشی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: این سند با هدف یکپارچه‌سازی خدمات توانبخشی، توسعه خدمات تخصصی و طراحی نظام ارجاع مناسب در دست تهیه است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خانواده‌محوری را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان دانست و افزود: در این رویکرد، خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در کنار توسعه مراکز روزانه، کاهش مدت اقامت در مراکز شبانه‌روزی و ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود. در حال حاضر ۳۰۶ خانه حمایتی در کشور فعال است که ۴۰ خانه از این تعداد تنها در سال گذشته راه‌اندازی شده است.

حسینی از پیشنهاد افزایش یارانه‌های خدمات توانبخشی خبر داد و گفت: حق پرستاری تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. یارانه خدمات افراد دارای اوتیسم و ضایعه نخاعی ۹۰ درصد افزایش می‌یابد، یارانه ویزیت در منزل با رشد ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود و این پیشنهادها در مراحل قانونی قرار دارد.

توسعه مراکز تخصصی اوتیسم

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توسعه خدمات ویژه افراد دارای اختلال طیف اوتیسم گفت:۹ مرکز شبانه‌روزی موقت برای کودکان زیر ۱۴ سال ایجاد شده است، ۱۰ مرکز جدید در سال جاری راه‌اندازی می‌شود و دو مرکز روزانه ویژه افراد بالای ۱۴ سال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.برای نخستین بار، ردیف بودجه‌ای برای بیمه کارفرمایی، خویش‌فرمایی و بیمه کاری افراد دارای اوتیسم در نظر گرفته شده است.

حسینی گفت: تشخیص زودهنگام اوتیسم در دو سالگی، غربالگری از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ارجاع به ۱۲۲ مرکز تخصصی و استفاده از نظام آی‌سی‌اف برای تعیین شدت معلولیت از برنامه‌های مهم این حوزه است.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در روند توانبخشی اظهار کرد: بسته‌های آموزشی ویژه مربیان و والدین تهیه شده و دبیرخانه توانمندسازی والدین افراد دارای اوتیسم نیز راه‌اندازی شده است. انجمن اولیا، مربیان و خیرین در مراکز روزانه و شبانه‌روزی با سه هدف توانمندسازی، مشارکت و نظارت تشکیل شده‌اند.

توسعه توانبخشی از راه دور

رئیس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خدمات توانبخشی از راه دور خبر داد و گفت: بیش از هزار مرکز روزانه این خدمات را ارائه می‌کنند و در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۶۱۷ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ این خدمات با رشد ۱۰۰ درصدی توسعه یابد.

حسینی همچنین از استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص شدت و نوع معلولیت در کمیسیون‌های تخصصی آی‌سی‌اف خبر داد.

وی توانبخشی هنری، ورزشی و معنوی را از محورهای جدید سازمان برشمرد و گفت: راه‌اندازی خانه‌های هنر در پنج استان. تجهیز بیش از هزار و ۶۰ مرکز به اتاق هنر. ایجاد ۱۴۳ پایگاه هنری روستایی. راه‌اندازی گالری اینترنتی بین‌المللی برای عرضه آثار هنری و برگزاری جشنواره‌های تئاتر، قرآن، عترت و نماز مدنظر است. در حوزه ورزش نیز در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ هزار نفر تحت پوشش خدمات ورزشی قرار گرفتند و این تعداد در سال جاری به ۳۰ هزار نفر خواهد رسید.

گسترش خدمات پیشگیری و ژنتیک

حسینی با اشاره به توسعه خدمات پیشگیری گفت: علاوه بر غربالگری‌های گسترده بینایی، شنوایی و اوتیسم، ۱۸۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور فعال هستند. استفاده از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، طرح سلام محله و برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) که ۶۱۱ هزار نفر را در مناطق شهری و روستایی تحت پوشش دارد در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از خدمات سازمان بهزیستی تقدیر کردند و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی بتوانیم کیفیت و گستره خدمات به جامعه هدف را بیش از پیش ارتقا دهیم.