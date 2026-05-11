به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: در جهان پرشتاب امروز، اتاقهای خبر بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای روانی قرار دارند. خبرنگاران ناگزیرند با حجم بالایی از اخبار تلخ، مبهم و گاه تکاندهنده - از پوشش بلایای طبیعی و جنگها گرفته تا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی - مواجه شوند. در چنین شرایطی حفظ تابآوری روانی دیگر یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ضرورتی حرفهای برای ادامه کار، حفظ دقت و جلوگیری از فرسودگی است. تجربههای جهانی و یافتههای علمی در حوزه روانشناسی نشان میدهد که بیتوجهی به سلامت روان در محیطهای خبری، میتواند به کاهش کیفیت کار، تصمیمگیریهای نادرست و حتی ترک حرفه منجر شود.
مرزبندی با جهان خبر، اولین خط دفاعی
یکی از مهمترین راهکارهای حفظ سلامت روان در میان خبرنگاران، ایجاد مرز مشخص میان «زندگی حرفهای» و «زندگی شخصی» است. در دنیایی که اخبار بهصورت ۲۴ ساعته در جریان است، بسیاری از فعالان رسانه بهطور مداوم در معرض اطلاعات قرار دارند که بهمرور باعث خستگی ذهنی و کاهش تمرکز میشود.
تعیین «ساعت سکوت» در طول شبانهروز، یعنی بازههایی مشخص که فرد از هر نوع نمایشگر و جریان خبری فاصله میگیرد، میتواند نقش مهمی در بازیابی انرژی ذهنی داشته باشد. همچنین استفاده از لپتاپ به جای گوشی تلفن همراه، به دلیل ماهیت متمرکزتر آن، کمک میکند تا مصرف خبر هدفمندتر و کمتر پراکنده باشد. حذف نوتیفیکیشنهای غیرضروری نیز از بمباران اطلاعاتی جلوگیری میکند. تفکیک محل استراحت از فضای کار، حتی در خانه، اهمیت زیادی دارد. مغز انسان بهمرور فضاها را با کارکردهای خاصی مرتبط میکند. اگر تخت خواب به محل پیگیری اخبار تبدیل شود، کیفیت خواب بهشدت کاهش مییابد.
رژیم ورودی آگاهانه
همانطور که تغذیه سالم برای بدن ضروری است، «رژیم خبری» نیز برای ذهن اهمیت دارد. یکی از چالشهای رایج در میان خبرنگاران، چرخیدن بیهدف در شبکههای اجتماعی و مواجهه با حجم عظیمی از اطلاعات تاییدنشده یا تکراری است. این وضعیت نهتنها باعث اتلاف وقت میشود، بلکه سطح اضطراب را نیز افزایش میدهد.
انتخاب محدود اما معتبر منابع خبری، به کاهش سردرگمی و افزایش تمرکز کمک میکند. همچنین توصیه میشود در مواجهه با اخبار تلخ، تا حد امکان از خواندن متن به جای تماشای تصاویر و ویدئوهای خشن استفاده شود. پژوهشها نشان دادهاند که تصاویر خشونتآمیز تأثیر عمیقتر و ماندگارتری بر ذهن دارند و میتوانند باعث بروز علائم استرس شوند.
کار تیمی و تقسیم بار روانی
در بسیاری از اتاقهای خبر حرفهای، رصد و پایش اخبار بهصورت تیمی انجام میشود. این روش نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه از تمرکز بیش از حد فشار روانی بر یک فرد جلوگیری میکند. تقسیم مسئولیتها میان همکاران، امکان استراحت ذهنی را فراهم میکند و از فرسودگی شغلی میکاهد. همچنین فضای همدلانه در میان اعضای تیم اهمیت زیادی دارد. خبرنگارانی که میتوانند درباره فشارهای روانی خود با همکارانشان صحبت کنند، کمتر دچار انزوا و اضطراب میشوند. ایجاد چنین فضایی نیازمند فرهنگسازی در سازمانهای رسانهای است.
تخلیه بار هیجانی، راهی برای بازگشت تعادل
مواجهه مداوم با اخبار ناگوار، بهویژه در حوزههایی مانند حوادث، جنگ یا بحرانهای انسانی، میتواند بار هیجانی سنگینی ایجاد کند. اگر این فشارها تخلیه نشوند، بهمرور به مشکلات جدیتری مانند اضطراب مزمن یا افسردگی منجر خواهند شد. گفتوگو با همکاران درباره تجربههای دشوار، یکی از سادهترین و مؤثرترین روشها برای کاهش این فشار است. علاوه بر آن، تمرینهای تنفسی و تکنیکهای آرامسازی پس از مواجهه با اخبار تلخ، به تنظیم سیستم عصبی کمک میکنند. نوشتن یادداشتهای شخصی و غیررسمی نیز راهی برای پردازش احساسات و فاصله گرفتن از بار روانی اخبار است. همچنین حفظ ارتباط با دنیای واقعی و فعالیتهای غیرخبری، مانند ورزش، مطالعه یا وقتگذرانی با خانواده، به ایجاد تعادل در زندگی کمک میکند. این فعالیتها به ذهن فرصت میدهند تا از فضای تنشزا فاصله بگیرد و بازسازی شود.
مراقبت حرفهای و شناخت خطرهای پنهان
یکی از جنبههای کمتر دیدهشده در حرفه خبرنگاری «ترومای ثانویه» است. این نوع آسیب روانی زمانی رخ میدهد که فرد بهطور مداوم در معرض رنج و درد دیگران قرار میگیرد، حتی اگر خود مستقیماً آن را تجربه نکرده باشد. خبرنگارانی که گزارشهای مربوط به فجایع انسانی یا حوادث تلخ را پوشش میدهند، بیش از دیگران در معرض این نوع آسیب هستند. شناخت نشانههای هشدار مانند بیخوابی، تحریکپذیری، خشم، بیحسی عاطفی یا کاهش انگیزه، اهمیت زیادی دارد. این علائم میتوانند نشانههایی از فرسودگی یا آسیب روانی باشند و نباید نادیده گرفته شوند. در صورت تداوم این نشانهها، مراجعه به روانشناس یا مشاور حرفهای ضروری است. برخلاف تصور رایج، کمک گرفتن از متخصص نه نشانه ضعف، بلکه اقدامی حرفهای برای حفظ سلامت و کیفیت کار است.
نقش سازمانهای رسانهای در حمایت از خبرنگاران
اگرچه بسیاری از راهکارهای تابآوری به رفتارهای فردی مربوط میشود اما نقش سازمانهای رسانهای نیز بسیار تعیینکننده است. ایجاد سیاستهای حمایتی، برگزاری کارگاههای آموزشی درباره سلامت روان، و فراهم کردن دسترسی به خدمات مشاورهای، میتواند به بهبود وضعیت روانی کارکنان کمک کند. برخی رسانههای معتبر جهان، برنامههای ویژهای برای حمایت از خبرنگاران در شرایط بحرانی طراحی کردهاند. این برنامهها شامل جلسات مشاوره گروهی، آموزش مدیریت استرس و حتی ایجاد فضاهای استراحت در محیط کار است.
تابآوری؛ مهارتی قابل یادگیری
برخلاف تصور رایج، تابآوری ویژگیای ذاتی نیست که برخی افراد داشته باشند و برخی نداشته باشند. این مهارت قابل یادگیری و تقویت است. با تمرین مداوم، آگاهی از نیازهای روانی و استفاده از راهکارهای علمی، خبرنگاران میتوانند توانایی خود را در مواجهه با شرایط دشوار افزایش دهند. در نهایت باید پذیرفت که خبرنگاری در ذات خود حرفهای پرتنش است اما این به معنای پذیرش فرسودگی و آسیب نیست. با ایجاد تعادل، مراقبت از خود و حمایت سازمانی، میتوان در دل بحرانها نیز سالم ماند و به رسالت حرفهای ادامه داد.
سلامت روان، ستون پایداری خبرنگاری
تابآوری روانی در اتاق خبر، ترکیبی از مهارتهای فردی، حمایتهای سازمانی و فرهنگ حرفهای است. در دنیایی که اخبار هر لحظه در حال تولید و انتشار است، خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری نیازمند مراقبت از سلامت روان خود هستند. مرزبندی با جهان خبر، انتخاب آگاهانه منابع، کار تیمی، تخلیه هیجانی و توجه به نشانههای هشدار، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند به حفظ این تعادل کمک کنند. در نهایت، خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه روایت واقعیت با ذهنی سالم و نگاهی دقیق است. بدون توجه به سلامت روان، این رسالت بهدرستی انجام نخواهد شد.
