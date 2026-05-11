آقایی: مشکلات بافت آسیب دیده بازار رشت با همدلی مسئولان قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در این جلسه بررسی آخرین وضعیت بازار رشت آثار تاریخی و میراث فرهنگی را خط قرمز بازرسی عنوان کرد و گفت: این امر به نمایندگی از مردم استان است چرا که بناهای تاریخی هویت و اصالت ماست و باید از آن صیانت شود.

وی با تاکید مجدد به این نکته که در روند بازسازی بازار و بناهای تاریخی رشت باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد افزود : اولویت اول حفظ بافت تاریخی بنا و شبیه سازی همان بناهای قدیمی است و سپس تسریع در ساخت آنها و در آخر هم رعایت موارد فنی و استحکام بناهای ساخته شده باید مورد توجه قرار گیرد.

آقایی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده برای احیاء بازار رشت در سطح استان ، از زحمات مسئولین به خصوص استاندار فرهیخته استان تقدیر کرد و اظهار داشت : استاندار محترم با تلاش فراوان در جلسه دولت به مدت ۴۵ دقیقه از حق مردم و کسبه استان دفاع کرد و بارها با وزرای مربوطه جلسات متعددی برای رفع مشکلات برگزار کرده است.

وی با اعلام این موضوع که بازار رشت در دی ماه سال گذشته و در پی تهاجم عناصر دشمن در کشور از چهار راسته اصلی دچار آسیب شدید شده است، افزود: به این بازار باید هم از جهت محل ارتزاق مردم و بازاریان نگریست و هم از جنبه میراث فرهنگی و محل خاطره انگیز برای مردم استان و حتی کشور به آن نگاه داشت.

بازرس کل استان گیلان به عمکرد بانک ها در رفع مشکلات اشاره کرده و افزود: سیستم بانکی استان گام های ارفاقی موثر برداشته است و به تعدادی از کسبه وام هایی با بهره کم پرداخت نموده که در این جلسه تصمیم گیری شد این وام های کم بهره در اختیار همه چهارصد کسبه آسیب دیده قرار گیرد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق گردد و علاوه بر آن برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات عادی دیگری نیز با توجه ارزیابی های بانکی و سرمایه در گردش در حال انجام است.

آقایی به عملکرد بیمه ها نیز اشاره کرد و گفت : با توجه به حجم بالای خسارت ها موضوع بیمه ها باید در سطح کشور پیگیری شود زیرا ، در استان بیمه ها اختیار چندانی برای پرداخت ندارند . در جلسه مطرح شد چون برخی از بیمه ها دولتی بوده و نمیتوانند فراقانونی اقدام کنند و از آنجایی که تمام دریافتی ها از بیمه گذاران در خزانه کشور واریز میشود ، پیشنهاد شد در صورت اذن قانون و بر اساس قاعده مسئولیت اجتماعی و به جهت اعتماد سازی نسبت به سیستم بیمه، از سود سرمایه نسبت به بیمه گذاران خود مساعدت مالی با بهره کم داشته باشند.

وی با تشکر از همه دستگاه هایی که مساعد لازم را داشته اند و در مواردی بدون دریافت مبلغی کارها را انجام داده اند ، تاکید کرد این جلسات و هم اندیشی ها تا حصول نتیجه و رفع مشکلات آخرین نفر ازکسبه و بازاریان رشت ادامه خواهد داشت و بازرسی کل با تمام توان درخدمت مردم و د رکنار مسئولین برای به رفع این خسران پیش آمده خواهد بود.