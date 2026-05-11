به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با وجود تغییرات ناشی از شرایط ویژه کشور، همچنان روند برگزاری المپیاد در حال پیگیری است و زمان ثبتنام مرحله انفرادی و مرحله غربالگری با تغییراتی مواجه شده که تاریخ دقیق مرحله انفرادی از سوی مرکز سنجش پزشکی اعلام خواهد شد و همچنین زمان و نحوهی برگزاری سایر مراحل متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
در این دوره از المپیاد، آنچه بیش از هر زمان دیگری برجسته شده، تمرکز بر مفهوم «تابآوری نظام سلامت» است؛ مفهومی که نهتنها در طراحی حیطههای المپیاد نقش محوری دارد، بلکه در شیوه برگزاری و بازآرایی فرآیندهای اجرایی نیز بازتاب یافته است. تغییر در زمانبندیها و افزایش انعطاف در اجرای مراحل، بخشی از رویکردی است که با هدف حفظ تداوم فعالیتهای علمی و آموزشی در شرایط بحرانی دنبال میشود.
در همین راستا، در ساختار اجرایی المپیاد نیز تغییراتی اعمال شده است. از جمله افزایش ظرفیت معرفی دانشجویان از سوی دانشگاهها که نسبت به سال گذشته تا حدود سه برابر افزایش یافته است.
این اقدام با هدف فراهمسازی فرصت حضور گستردهتر دانشجویان در آزمون کشوری انجام شده و عملاً امکان شرکت در مرحله غربالگری را برای طیف وسیعتری از دانشجویان، بدون الزام به آزمون غربالگری داخل دانشگاهی، فراهم کرده است. در دانشگاههای بزرگ که با حجم بالای متقاضیان مواجه هستند، همچنان ضرورت برگزاری آزمونهای غربالگری داخلی وجود خواهد داشت.
همچنین در مرحله دوم انفرادی، افزایش سهمیه برای کلان مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده که نسبت به سالهای گذشته با رویکردی فراگیرتر طراحی شده است. این تغییر موجب افزایش تعداد شرکتکنندگان و ارتقای شانس رقابت علمی در سطح ملی شده و زمینه حضور متوازنتر دانشجویان از سراسر کشور را فراهم میکند.
بر اساس چارچوب جدید، پس از اعلام نتایج مرحله اول انفرادی، دانشجویانی که حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون را کسب کنند، امکان تشکیل گروه و ورود به مراحل بعدی را خواهند داشت.
بخش گروهی نیز عمدتاً بهصورت غیرحضوری طراحی شده و متناسب با شرایط و اقتضائات مناطق مختلف کشور اجرا خواهد شد. جزئیات نهایی این مرحله متعاقباً اعلام میشود.
از دیگر محورهای اجرایی این دوره، طراحی یک دوره پودمانی ویژه برای آمادهسازی دانشجویان است. این دوره شامل محتوای آفلاین و مجموعهای از وبینارهای آنلاین بوده و با هدف ارتقای توانمندی علمی و مهارتی شرکتکنندگان برای حضور مؤثر در المپیاد تدوین شده است.
در کنار این موارد، بسترهای تعاملی نیز تقویت شدهاند؛ از جمله ایجاد گروههای پرسش و پاسخ میان دانشجویان و مسئولان المپیاد در پیامرسان بله امکان تعامل مستقیم را ایجاد کرده است. این ساختار با هدف افزایش شفافیت، پاسخگویی و کاهش ابهامات شرکتکنندگان طراحی شده است.
همچنین جمعآوری بازخوردهای دانشجویان بهصورت مستمر ادامه دارد تا ضمن اصلاح فرآیندهای اجرایی در سال جاری، زمینه بهبود و ارتقای کیفیت برگزاری در دورههای آینده نیز فراهم شود.
در مجموع، این دوره از المپیاد علاوه بر ماهیت رقابتی، به بستری برای آزمون ظرفیت نظام آموزش علوم پزشکی در مواجهه با شرایط پیچیده و استمرار فعالیتهای علمی در بستر بحران تبدیل شده است.
