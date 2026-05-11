مسئول بسیج ورزشکاران استان خوزستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور سرهنگ ساری معاون هماهنگ کننده ، سرهنگ خنافره مسئول بازرسی سپاه سپاه حضرت ولیعصر (عج)، بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و جمعی از مسئولان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در محل دفتر مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد.

در این آیین، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ پاسدار علی طاهری در دوران تصدی مسئولیت این سازمان قدردانی شد.

طاهری طی مدت مسئولیت خود، برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و تربیتی در راستای ترویج روحیه پهلوانی و اخلاق ورزشی در بین جوانان و ورزشکاران استان اجرا کرده بود.

در ادامه این مراسم، با صدور حکمی از سوی سردار شاهوار فرمانده سپاه ولیعصر (عج)، مرتضی زادعلی به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان خوزستان منصوب شد.

مرتضی زادعلی پیش از این به‌عنوان جانشین معاونت تعلیم و تربیت سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان مسئولیت داشته است.