وام ۴۴میلیونی به ازای هر کارگرِ آسیب دیده از «جنگ تحمیلی سوم» در سمنان

محمد رضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به طرح دولت برای حمایت از مکاسب و اشتغال موجود در استان سمنان و پرداخت حقوق معوقه کارگران در مدتی که واحدها تعطیل بودند، بیان کرد: برای حفظ اشتغال بنگاه های آسیب دیده استان سمنان در جریان جنگ تحمیلی سوم تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

وی درباره شرایط این تسهیلات افزود: این اصناف شامل بنگاه های کوچک و متوسط است که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته و در جنگ تحمیلی سوم دچار خسارات و آسیب های شغلی شده اند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان با بیان اینکه هیئت وزیران اعطای این تسهیلات را مصوب کرده و در نتیجه یک طرح کشوری است که در استان سمنان هم اجرا می شود، گفت: به ازای هر کارگر برای پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه، ماهانه ۲۲ میلیون تومان و در مجموع ۴۴ میلیون تومان تسهیلات به بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک پرداخت خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه متقاضیان دریافت این تسهیلات در سامانه های مرتبط نام نویسی کرده و مهلت این نام نویسی ها هم به پایان رسیده است، گفت: پرونده متقاضیان بررسی و در نهایت به بانک ها معرفی می شوند تا بتوانند از تسهیلات بانکی خوبی بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه تاب آوری واحد های اقتصادی و تولیدی و حفظ اشتغال موجود از جمله مهمترین اهداف دولت برای پرداخت این نوع تسهیلات حمایتی است، افزود: تلاش داریم با این تسهیلات بخشی از مشکلات پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه و ... را برای واحد های متضرر شده از جنگ تحمیلی سوم فراهم سازیم.