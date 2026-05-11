لزوم افزایش ظرفیت نیروهای امدادی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در کار خود فراتر از یک شغل ایثار می کنند، افزود: مأموریت امدادگران هلال احمر فراتر از یک شغل است و با مدیریت دقیق زمان، جان انسان‌ها را نجات می‌دهند و امید را به خانواده‌ها بازمی‌گردانند.

وی بر لزوم جذب حداکثری داوطلبان در سال پیش رو تأکید کرد و افزود: ایثار امدادگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان در تهران در راستای امدادرسانی و نجات جان هموطنان قابل تقدیر است.

هاشمی به وسعت جغرافیایی و طولانی بودن محورهای ترانزیتی استان و چالش‌های پوشش امدادی این گستره اشاره کرد و گفت : با توجه به وسعت خراسان جنوبی و طولانی بودن مسیرهای جاده‌ای از ابتدای استان تا انتهای آن، نیاز مبرمی به افزایش ظرفیت نیروهای امدادی داریم.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خدمت در هلال احمر، کاری دلی است و بسیاری از داوطلبان بدون دریافت حق و حقوق و حتی فدا کردن اوقات شخصی و تعطیلات خود، در دل حوادث و مسیرهای دشوار برای نجات شهروندان حاضر می‌شوند.