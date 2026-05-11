ورمقانی: ۸۳۳ میلیارد اعتبار سفر رهبری مسیر توسعه کردستان را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های سالگرد سفر رهبر شهید به کردستان، دومین سالگرد شهدای خدمت و سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1388 برکات و دستاوردهای ارزشمندی برای مردم این دیار به جای گذاشت که برکات آن سال‌ها مردم این استان را بهره‌مند کرد.

وی افزود: ثمرات سفر تاریخی رهبر انقلاب به کردستان فقط در حوزه عمرانی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار فرهنگی و اجتماعی آن ماندگارتر و اثرگذارتر بوده است.

وی با اشاره به تغییر نگاه‌ها نسبت به کردستان پس از سفر رهبر انقلاب افزود: اهدای مدال فرهنگی به مردم استان، بسیاری از نگاه‌های امنیتی به کردستان را کنار زد و جایگاه فرهنگی و اجتماعی این خطه را بیش از گذشته برجسته کرد.

ورمقانی با بیان اینکه در جریان سفر اردیبهشت ۱۳۸۸ رهبر انقلاب، یک‌هزار و ۲۵۸ طرح در بخش‌های مختلف برای استان تصویب شد، خاطرنشان کرد: اختصاص ۸۳۳ میلیارد تومان اعتبار در آن مقطع، رقم قابل توجهی بود و علاوه بر آن، تا سال ۱۴۰۲ نیز اعتبارات مربوط به این سفر به استان تزریق شد تا همه پروژه‌ها به مرحله اجرا برسند و مردم از منفعت آن بهره ببرند.

معاون استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهید جمهور و سایر شهدای خدمت تصریح کرد: لازم است در تمامی شهرستان‌های استان برای این مناسبت‌ها و همچنین چهل‌وچهارمین سالگرد آزادسازی خرمشهر، حداقل یک برنامه شاخص و با محوریت مردم و مشارکت ادارات و دستگاه‌ها برگزار شود.

وی با تأکید بر اهمیت سوم خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: آزادسازی خرمشهر در دوران دفاع مقدس، معادلات جنگ را به سود ایران تغییر داد و امروز نیز همان روحیه مقاومت، عامل اقتدار کشور در برابر دشمنان است.

ورمقانی همچنین با اشاره به نقش وحدت ملی در خنثی‌سازی توطئه‌ها افزود: انسجام شکل‌گرفته حول محور رهبری، مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر فشارهای خارجی است و هر جریانی که برخلاف این وحدت حرکت کند، در مسیر اهداف دشمن قرار دارد.

گرامیداشت روز مقاومت، اجرای برنامه‌های سالگرد سفر رهبری با مشارکت مردم و احداث معراج شهدا در کردستان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان به آن پرداختند.