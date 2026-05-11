اردیبهشتی که در حافظه کردستان زنده است؛ روایتی از سفر تاریخی رهبر شهید

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: برای مردم کردستان، برخی روزها تنها در تقویم ثبت نشدهاند؛ بلکه در حافظه اجتماعی و عاطفی آنان ماندگار شدهاند بیستودوم اردیبهشتماه از همان روزهاست؛ روزی که خیابانهای سنندج، سقز، مریوان و بیجار مملو از مردمی شد که برای استقبال از رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده بودند.
در آن روزها، فضای استان رنگ دیگری داشت؛ شور و شوق در میان مردم موج میزد و بسیاری احساس میکردند کردستان پس از سالها، نه از زاویه امنیتی، بلکه از دریچه فرهنگ، وحدت و همدلی دیده میشود.
اکنون و در سالگرد آن سفر تاریخی، مسئولان استان از ابعاد مختلف آن حضور سخن میگویند حضوری که به باور آنان، آثارش همچنان در لایههای اجتماعی، فرهنگی و حتی روحی مردم کردستان باقی مانده است.
در همین ارتباط، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از ابعاد مختلف این سفر و تأثیرات آن بر فضای اجتماعی و فرهنگی استان سخن گفت.
خاطرهای که هنوز در ذهن مردم زنده است
نماینده ولیفقیه در کردستان در ابتدای سخنان خود با اشاره به همزمانی روزهای جاری با سالگرد سفر رهبر شهید به کردستان اظهار کرد: این روزها مصادف با بیستودوم اردیبهشت، سالگرد حضور سراسر نور و پرافتخار رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۸ در استان کردستان است و ما یاد و خاطره آن رهبر شهید را گرامی میداریم.
وی با بیان اینکه در زمان انجام این سفر در کردستان حضور نداشته، افزود: آنچه از مردم شریف کردستان و اقشار مختلف شنیدهام، این است که آن سفر همراه با معنویت، دلدادگی مردم و نوعی نشاط اجتماعی در فضای استان بوده است.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به حضور رهبر انقلاب در شهرهای مختلف استان گفت: ایشان در جریان آن سفر به سنندج، سقز، بیجار و مریوان سفر کردند و در جمع مردم سخنرانی داشتند و به نظر میرسد حضور ایشان در آن مقطع، وحدتآفرین، امیدبخش و آرامشآفرین بوده است.
سفری در مقطعی حساس از تاریخ کشور
سال ۱۳۸۸ یکی از مقاطع حساس تاریخ سیاسی کشور به شمار میرفت فضای عمومی جامعه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شرایط ویژهای داشت و بسیاری از استانها تحت تأثیر فضای سیاسی آن دوران قرار گرفته بودند.
نماینده ولیفقیه در کردستان معتقد است سفر رهبر انقلاب به کردستان در همان مقطع، نقش مهمی در تقویت آرامش و انسجام اجتماعی در استان ایفا کرد.
وی اظهار کرد: آن سال، سال خاصی بود و کشور در آستانه انتخابات قرار داشت اما آنچه مردم از آن سفر در ذهن دارند، همچنان شیرین و خاطرهانگیز است.
به گفته وی، مردم کردستان هنوز هم از آن روزها به عنوان روزهایی متفاوت یاد میکنند روزهایی که احساس دیده شدن، شنیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن در میان مردم تقویت شد.
وحدت؛ مهمترین دستاورد سفر
حجتالاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین دستاورد سفر رهبر انقلاب به کردستان را مسئله وحدت دانست و تصریح کرد: صحبتهایی که ایشان مطرح کردند و درخواستهایی که مردم، ماموستایان، دانشگاهیان و نخبگان داشتند در مجموع حس وحدت و انسجام را هم از نظر مذهبی و هم قومی و ملی تقویت کرد.
وی افزود: یکی از نمونههای روشن این نگاه وحدتآفرین، توجه رهبر انقلاب به درخواست مردم درباره اذان شافعی بود؛ درخواستی که با موافقت ایشان همراه شد و از همان سال تاکنون، اذان اهل سنت در زمان مناسب از رسانه ملی پخش میشود.
نماینده ولیفقیه در کردستان این اقدام را نشانهای از توجه نظام به خواستهها و باورهای مذهبی مردم استان دانست و گفت: این مسئله برای مردم بسیار مهم و ارزشمند بود و احساس احترام و دیده شدن را در میان آنان تقویت کرد.
نگاهی پدرانه به زخمهای گذشته
یکی دیگر از محورهای سخنان حجتالاسلام پورذهبی، اشاره به نگاه پدرانه رهبر انقلاب نسبت به اتفاقات تلخ دهه نخست انقلاب در کردستان بود.
وی اظهار کرد: ایشان درباره حوادث دهه ۶۰ فرمودند بسیاری از کسانی که در طرف مقابل نظام جان باختند جوانانی بودند که خانوادههایشان آسیب دیدند و باید از آنان دلجویی شود.
به گفته نماینده ولیفقیه در کردستان، همین نوع ادبیات و نگاه انسانی، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی استان گذاشت و بسیاری از مردم بارها به آن استناد کردهاند.
وی تأکید کرد: این سخنان نشان میداد که نگاه رهبر انقلاب به مردم کردستان، نگاهی صرفاً سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه نگاهی پدرانه دلسوزانه و وحدتمحور است.
شکستن فضای امنیتی کردستان
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه سخنان خود به فضای امنیتی حاکم بر استان در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: استانهایی مانند کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در سالهای نخست انقلاب با درگیریهایی مواجه بودند و همین موضوع باعث شد برای سالها نگاه امنیتی بر این مناطق غلبه داشته باشد.
وی افزود: کردستان نیز به دلیل حوادث آن دوران، تا مدتها با نوعی فضای امنیتی شناخته میشد، اما سفر رهبر انقلاب به فضل الهی آغاز شکستن این فضا بود.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره ماهیت فرهنگی کردستان گفت: ایشان استان کردستان را استانی فرهنگی معرفی کردند و این مسئله بسیار مهم بود؛ زیرا نشان داد نگاه اصلی به کردستان باید فرهنگی باشد نه امنیتی.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب نفرمودند کردستان نباید امنیتی باشد، بلکه با نگاهی ایجابی فرمودند کردستان استانی فرهنگی است و این نگاه، شاکله و هویت واقعی مردم استان را نمایان کرد.
جان گرفتن دوباره هنر و فرهنگ
نماینده ولیفقیه در کردستان معتقد است پس از سفر رهبر انقلاب، توجه به حوزه فرهنگ، هنر، ادب و علم در استان افزایش یافت و فضای تازهای در این حوزهها شکل گرفت.
وی گفت: پس از آن سفر، توجه به هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی بیشتر شد و این حوزهها جان تازهای گرفتند.
به گفته وی، تأکید رهبر انقلاب بر ظرفیتهای فرهنگی کردستان، سبب شد نگاه عمومی نسبت به استان نیز تغییر کند و توانمندیهای فرهنگی و هنری مردم کردستان بیشتر دیده شود.
حجتالاسلام پورذهبی اظهار کرد: امیدواریم این مسیر همچنان ادامه پیدا کند و سایه نگاه امنیتی به طور کامل از استان برداشته شود تا کردستان نیز همچون سایر استانها صرفاً با ظرفیتهای فرهنگی، علمی و اجتماعی خود شناخته شود.
مردم کردستان؛ مردمی فهیم و نجیب
نماینده ولیفقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، مردم استان را مردمی فهیم، باادب و برخوردار از شعور اجتماعی بالا توصیف کرد و گفت: مردم کردستان در مقاطع مختلف نشان دادهاند که اهل عقلانیت، همدلی و همراهی با کشور هستند.
وی افزود: استان کردستان در حوادث و فتنههای مختلف سالهای اخیر نیز عملکرد خوبی داشت و این مسئله نشاندهنده بلوغ اجتماعی و فرهنگی مردم استان است.
حجتالاسلام پورذهبی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این آرامش و انسجام، حاصل همان نگاه امیدآفرین و نشاطبخشی است که رهبر انقلاب در سفر خود به مردم استان منتقل کردند.
جذبهای که مردم را جذب کرد
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه سخنانش به بازتاب اجتماعی حضور رهبر انقلاب در میان اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: من افرادی را میشناسم که شاید ارادت سیاسی خاصی هم به نظام یا حتی شخص رهبر انقلاب نداشتند، اما خودشان تعریف میکردند که برای شنیدن سخنان ایشان آمده بودند.
پورذهبی افزود: این نشان میدهد که یک جاذبه و جذبه خاص در آن سفر وجود داشت و مردم احساس میکردند با شخصیتی روبهرو هستند که با آنان صادقانه سخن میگوید.
به گفته وی، همین ارتباط عاطفی و انسانی، سبب شد سفر رهبر انقلاب در حافظه تاریخی مردم کردستان ماندگار شود.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه سالها از سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به کردستان میگذرد، اما به باور بسیاری از مردم و مسئولان، آثار و برکات آن همچنان در فضای اجتماعی و فرهنگی استان دیده میشود.
حجتالاسلام پورذهبی تأکید کرد: دستاوردهای آن سفر تنها محدود به پروژههای عمرانی و اقتصادی نبود، بلکه مهمترین اثر آن، تقویت وحدت، همدلی و احساس تعلق مردم به کشور و نظام اسلامی بود.
وی افزود: امروز جا دارد یاد آن رهبر عزیز را گرامی بداریم و بگوییم که آن سفر، برای کردستان دستاوردهای فراوانی داشت از تقویت نشاط اجتماعی گرفته تا تحکیم وحدت و افزایش امید در میان مردم.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: مردم کردستان در سالهای مختلف، حوادث و بحرانهای متعددی را پشت سر گذاشتهاند، اما همواره با عقلانیت، نجابت و فهم اجتماعی بالا عمل کردهاند و بیتردید بخشی از این روحیه، ریشه در همان نگاه امیدآفرین و پدرانهای دارد که در سفر تاریخی رهبر انقلاب به استان تجلی یافت.
سفر رهبر انقلاب به کردستان منشأ گرهگشایی از مشکلات ایثارگران شد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان در سال ۱۳۸۸، گفت: برکات مادی و معنوی این سفر تاریخی تا سالها در حوزه خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران استان تداوم داشت.
علیرضا شهسواری با گرامیداشت ۲۲ اردیبهشتماه سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان در سال ۱۳۸۸، اظهار کرد: رهبر انقلاب همواره توجه ویژه و عمیقی به جامعه ایثارگری داشتهاند و در بیانات و اندیشههای ایشان، جایگاه شهدا و خانوادههای ایثارگران بهصورت برجسته مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: اگر اندیشهها و سخنان رهبر معظم انقلاب را بازخوانی کنیم، کمتر جایی را میتوان یافت که ایشان از فرهنگ شهادت، مقام شهدا و خانوادههای ایثارگران سخن نگفته باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: امروز اگرچه از وجود رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبری مقتدر و دلسوز بهرهمند هستیم، اما شخصیت کمنظیر و اندیشههای بلند امام شهید، با آن روحیه مهربان و نگاه پدرانه به مردم، جایگاهی تکرارنشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.
شهسواری با اشاره به دستاوردهای سفر رهبر انقلاب به کردستان بیان کرد: در جریان این سفر، هیئتهایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای دیدار با خانوادههای شهدا و رسیدگی به مسائل آنان به استان اعزام شدند که حضور این گروهها، موجب دلگرمی جامعه ایثارگری شد.
وی تصریح کرد: این هیئتها با اختیارات مشخص، مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران را پیگیری میکردند و بسیاری از گرهگشاییها در حوزههای مختلف زندگی این خانوادهها، حاصل همان سفر پر برکت و پیگیریهای پس از آن بود.
مدیرکل بنیاد شهید کردستان خاطرنشان کرد: حتی تا چند سال پس از سفر نیز نمایندگان دفتر رهبر معظم انقلاب برای پیگیری پروژهها و وعدههای داده شده در حوزههای مختلف از جمله ایثارگران، به کردستان سفر میکردند و روند اجرای مصوبات را مورد بررسی قرار میدادند.
شهسواری یکی دیگر از برکات این سفر را توجه رهبر انقلاب به ظرفیت فرهنگی کردستان عنوان کرد و گفت: ایشان در سخنان خود از کردستان به عنوان «استان فرهنگی» یاد کردند و این نگاه، هویت فرهنگی و تاریخی مردم استان را بهخوبی تبیین و برجسته کرد.
روزهای امید و همدلی در خاطره مردم کردستان باقیاست
اکنون سالها از آن سفر گذشته است، اما هنوز هم نام اردیبهشت ۱۳۸۸ که به میان میآید، بسیاری از مردم کردستان از روزهایی سخن میگویند که استان، حال و هوایی متفاوت داشت؛ روزهایی که امید، همدلی و احساس تعلق در کوچهها و خیابانهای شهر جریان یافته بود.
شاید مهمترین میراث آن سفر، نه فقط پروژهها و مصوبات، بلکه تغییر نگاهی بود که کردستان را از قاب امنیتی بیرون آورد و بار دیگر هویت فرهنگی، نجابت اجتماعی و ظرفیتهای انسانی مردم این خطه را به کشور یادآوری کرد؛ روایتی که هنوز هم در حافظه جمعی کردستان زنده مانده است.
نظر شما