به گزارش خبرنگار مهر، در پی آغاز جنگ تحمیلی سوم در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، روند آموزش عالی کشور با وقفه‌ای جدی مواجه شد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ۱۶ اسفندماه، در راستای حفظ سلامت جامعه دانشگاهی، مصوب کرد تمامی کلاس‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به صورت مجازی برگزار شود. این تصمیم، آموزش را از دی‌ماه تا پایان اسفندماه به فضای مجازی منتقل کرد.

پس از برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین‌ماه، بحث بازگشت به آموزش حضوری مجدداً مطرح شد. در این راستا، قائم‌مقام وزیر علوم پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای حضوری شدن دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داده بود.

متعاقباً، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، معاونت آموزشی وزارت علوم با ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌ها بر لزوم فراهم‌سازی امکان حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه پژوهش‌محور در آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها تأکید کرد. این ابلاغیه همچنین دانشگاه‌ها را مجاز به برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های فشرده حضوری برای دروس کارگاهی و آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و کاردانی دانست تا روند بازگشت به آموزش حضوری به تدریج محقق شود.

پس از ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر حضوری شدن مقاطع تحصیلات تکمیلی، چند دانشگاه کشور با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، جزئیات ادامه فعالیت‌های آموزشی و نحوه برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را اعلام کردند که جزئیات آن به شرح زیر است :

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، تمامی کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه از روزشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ مطابق برنامه قبلی و به‌صورت حضوری در محل دانشگاه برگزار می‌شود.

همچنین کلاس‌های مقطع کارشناسی همچنان به‌صورت برخط و از طریق سامانه LMS ادامه خواهد داشت و دروس عملی و کارگاهی این مقطع نیز با هماهنگی استادان و گروه‌های آموزشی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه پیام نور

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور نیز از لغو برگزاری حضوری آزمون‌های پایان نیمسال این دانشگاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، آزمون‌هایی که قرار بود به‌صورت یکپارچه و حضوری برگزار شوند، با توجه به شرایط متفاوت استان‌ها، مشکلات اجرایی و نگرانی برخی خانواده‌ها، به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد. این معاونت اعلام کرده است آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ کلاس‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی از شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، کلاس‌های مقطع کارشناسی همچنان به‌صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ادامه می‌یابد.

همچنین دروس عملی و کارگاهی کارشناسی در صورت نیاز و با هماهنگی استاد مربوطه به‌صورت فشرده و حضوری برگزار خواهد شد.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران همچنین به دانشجویانی که پیش‌تر درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات را ثبت کرده بودند، اجازه داده است با هماهنگی دانشکده‌ها درخواست خود را لغو و در نیمسال جاری ادامه تحصیل دهند.

از سوی دیگر، اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) که بهمن ماه ۱۴۰۴ ساکن خوابگاه بوده‌اند، در هر مرحله آموزشی یا پژوهشی هستند، از روز شنبه دوم خرداد ماه سال جاری می‌توانند به تدریج در خوابگاه‌ها اسکان یابند.

همچنین، دانشجویانی که نیمسال جاری را حذف کرده‌اند، در صورت تمایل به سکونت در خوابگاه و ادامه نیمسال تحصیلی، می‌توانند حذف نیمسال خود را لغو کنند.

دانشگاه فردوسی مشهد

در اطلاعیه دیگری که از سوی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده، تأکید شده است تمامی دروس تحصیلات تکمیلی از ۹ خرداد به‌صورت حضوری ادامه خواهد یافت و دانشجویان غیربومی تا پیش از آغاز کلاس‌ها فرصت دارند برای اسکان در خوابگاه اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، دروس نظری مقطع کارشناسی همچنان به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و استادان موظف به بارگذاری محتوای آموزشی در سامانه‌های مربوطه هستند.

همچنین اعلام شده است برخی دروس تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان کارشناسی در آن‌ها بالاست، فعلاً به‌صورت مجازی برگزار خواهند شد.

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، کلاس‌های تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۹ خرداد به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد تا فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها فراهم شود.

طبق این تصمیم، کلاس‌های مقطع کارشناسی و دوره‌های مشترک همچنان به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. همچنین برخی دروس تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان کارشناسی حاضر در آن‌ها بالاست، فعلاً به‌صورت مجازی ادامه خواهند یافت.

در این اطلاعیه‌ها همچنین آمده است با تمهیدات انجام‌شده از سوی معاونت‌های دانشجویی، امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی که در برخی دروس تحصیلات تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند نیز فراهم شده است.

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز نیز اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، امتحانات پایان نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مقطع کارشناسی و دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به‌صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد.

براساس اعلام این دانشگاه، امتحانات مقطع کارشناسی و رشته دامپزشکی، طبق تقویم آموزشی و برنامه امتحانیِ از پیش تعیین‌شده، از روز شنبه ۹ خردادماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر سامانه آموزش مجازی (LMS) برگزار می شود.

در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مقاطع تحصیلات تکمیلی، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام خواهد شد و جزئیات آن متعاقباً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دانشگاه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

دانشگاه‌ها وموسسات غیرانتفاعی

غلامرضا بلالی قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی/ غیرانتفاعی، در خصوص جزئیات ادامه فعالیت‌های آموزشی و نحوه برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی گفت: با توجه به ابلاغ بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم مبنی بر حضوری شدن مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌ها وموسسات غیرانتفاعی نیز برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در حال برنامه ریزی هستند و برگزاری کلاس‌های مقطع کارشناسی همچنان به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد.

دانشگاه علامه طباطبائی

براساس این گزارش دانشگاه علامه طباطبئی نیزدر خصوص نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه اعلام کرد: کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه به صورت حضوری برگزار می‌شوند و تمامی امتحانات پایان‌ترم تحصیلات تکمیلی حضوری خواهد بود.

کلاس‌های کارشناسی تا اطلاع ثانوی برخط هستند و جزئیات مربوط به دروس عملی، کارگاهی و امتحانات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین جزئیات اسکان و خدمات رفاهی توسط معاونت دانشجویی اعلام می‌شود.

براساس این گزارش، مسئولان دانشگاه‌ها هدف از این تصمیمات را ایجاد شرایط مناسب برای اسکان دانشجویان، حفظ آرامش خانواده‌ها و استمرار روند آموزشی عنوان کرده‌اند.

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر نیز اعلام کرده است : کلیه کلاس‌های دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) از تاریخ ۹ خرداد به صورت حضوری ادامه خواهد یافت. دانشجویان غیربومی تا شروع کلاس‌های حضوری فرصت دارند براساس اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه برای حضور و اسکان در خوابگاه اقدام کنند.

دانشگاه خوارزمی

در همین راستا دانشگاه خوارزمی نیز اعلام کرد: شروع کلاس‌های حضوری دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) از روز شنبه ۹ خردادماه خواهد بود.همچنین اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها از تاریخ ۷ خردادماه انجام می‌گیرد. کلاس‌های دوره کارشناسی همچنان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.