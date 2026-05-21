به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم‌در نامه ای به روسای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام کرد: با توجه هماهنگی های بعمل آمده و با هدف حرکت تدریجی به سوی آموزش حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم برای تداوم فعالیت های پژوهشی و برگزاری کلاس های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری در هفته های باقی مانده تا پایان‌نیم سال دوم ۱۴۰۵_۱۴۰۴ اتخاذ شود.

وی افزود: همچنین دانشگاه ها می توانند در مورد ب گزاری کلاس های فشرده حضوری برای دروس کارگاهی/آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.