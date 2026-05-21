۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

با ابلاغ وزارت علوم به دانشگاهها؛

کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری می‌شود

معاون آموزشی وزیر علوم طی نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها اعلام کرد: اقدامات لازم برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی تا پایان نیم‌سال اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم‌در نامه ای به روسای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اعلام کرد: با توجه هماهنگی های بعمل آمده و با هدف حرکت تدریجی به سوی آموزش حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم برای تداوم فعالیت های پژوهشی و برگزاری کلاس های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری در هفته های باقی مانده تا پایان‌نیم سال دوم ۱۴۰۵_۱۴۰۴ اتخاذ شود.

وی افزود: همچنین دانشگاه ها می توانند در مورد ب گزاری کلاس های فشرده حضوری برای دروس کارگاهی/آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و کاردانی برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

زهرا سیفی

    • امین حسین نژادیان IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      آقای ابوالفضل واحدی لطفا به دانشجویان خصوصا رشته کاردانی توجه کنید امسال ماشاءالله به اینترنت که داریم افتضاح و این یک ماه شده که کلاس ها مجازی شروع شدن اصلا هیچی یاد نگرفتیم یا استاد وقتی که وارد سایت میشه وکلاس شروع بشه یا پیام نمیاد یا صدای استاد قطع وصل میشه اصلا چیزی یاد نگرفتیم لطفا توجه تون رو به دانشجویان جلب کنید و امتحانات دانشگاه های ملی مهارت یا غیره کاردانی را بصورت مجازی بگیرید که این استرس را کاهش پیدا کند برای دانشجویان عزیز ایرانمان/ پاینده جمهوری اسلامی زنده بادایران اسلامی/
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      کارشناسی را هم حضوری کنید. نمیشه یک کلاس مجازی و کلاس دیگر استاد حضوری باشد.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      ما در دانشگاه آزاد پول خود را هدر دادیم عمر خودمان را هم تلف کردیم .

