امدادرسانی اورژانس بندرلنگه به ۵ مصدوم حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی با اشاره به دریافت گزارش این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۱ روز بیستم اردیبهشتماه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی ، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای بندرکنگ، حمیران و شهری بندرلنگه به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو مرد و سه زن دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه، برای ادامه بررسیها و دریافت خدمات تخصصیتر به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شدند.
مسئول اورژانس بندرلنگه در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با صبر، دقت و رعایت نکات ایمنی در جادهها تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شده و سفرهایی ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.
