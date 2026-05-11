۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

همتی: بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزی، مصرف ارز را مدیریت می‌کند

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسیرهای مبادلات ارزی حفظ شده گفت: با همکاری دولت و با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: در حوزه ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.

همتی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ گفت: هر چند این محدودیت ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده، با این حال، بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکردهای عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند.

علی فروزانفر

