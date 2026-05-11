به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به ناتوانی ارتش این رژیم در مقابله با پهپادهای حزب الله اذعان کردند.

کانال ۱۲ اسرائیل اذعان کرد: ارتش، پهپادهای حامل مواد منفجره را سلاح مرکزی حزب الله توصیف می کند و اذعان دارد که هیچ راه حل میدانی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: فرماندهی شمالی تلاش‌های اطلاعاتی خود را برای ردیابی اپراتورهای پهپاد متمرکز کرده و اذعان دارد که نتایج کافی نبوده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک نظامی ذخیره این رژیم در لبنان آورده است: ما در برابر پهپادها درمانده‌ایم و یکی از جنگنده‌ها بر فراز آسمان نظارت دارد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک موشک زمین به هوا از لبنان به سمت جنگنده این رژیم شلیک شده و رهگیری شده است.

حزب الله ساعتی پیش اعلام کرد که موشک به سمت جنگنده اسرائیلی شلیک کرده است.

گفتنی است که پهپادهای انتحاری حزب الله که با رشته نازکی از فیبر نوری کنترل می‌شوند در حمله به مواضع و ماشین آلات نظامیان اسرائیلی بسیار موفق عمل کرده‌اند و منابع اسرائیلی اذعان دارند که ارتش اسرائیل برای مقابله با این پهپادها عملا راهکاری ندارد.

گسترش استفاده از این نوع پهپادها، جنگ لبنان را به جنگ فرسایشی برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل کرده و مانع بازگشت ساکنان شهرک‌های یهودی نشین به شمال اسرائیل شده است.