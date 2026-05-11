معاون رئیس جمهور حرم مطهر بانوی کرامت را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری بعدازظهر دوشنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، مضجع مطهر اخت الرضا علیهالسلام را زیارت کرد.
وی همچنین پس از اقامه نماز و قرائت زیارتنامه بر مزار علما مدفون در حرم بانوی کرامت و شهید دکتر علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و فرزند برومندش حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
زائران حرم مطهر نیز با مشاهده معاون رییس جمهور دقایقی با وی به گفتگو می پرداختند.
شرکت در کارگروه مقابله با گرد و غبار استان قم و همچنین حضور در آیین افتتاح و بهرهبرداری از تصفیهخانه شهرک صنعتی شهاب قم و دیدار با خانواده های معظم شهدا از دیگر برنامه های معاون رییس جمهور در سفر به قم بود.
قم- معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها را زیارت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری بعدازظهر دوشنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، مضجع مطهر اخت الرضا علیهالسلام را زیارت کرد.
نظر شما