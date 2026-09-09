مدافع پرسپولیس خیال هواداران را راحت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زارع، مدافع جوان و جدید تیم فوتبال پرسپولیس، در فصل جاری عملکرد قابل توجهی داشته و با نمایشهای خوب خود خیلی زود توانسته جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی سرخپوشان پیدا کند.
با این حال، زارع روز گذشته در جریان تمرینات پرسپولیس با مصدومیت مواجه شد و طبق بررسیهای اولیه، احتمال دارد این بازیکن برای چند هفته از میادین دور باشد. میزان دقیق مصدومیت و مدت زمان دوری او پس از انجام بررسیهای پزشکی مشخص خواهد شد.
این بازیکن امروز چهارشنبه با انتشار متنی در صفحه مجازی اش اعلام کرد به زودی به تمرینات پرسپولیس باز خواهد گشت. زارع در متن خود نوشت: « از تمام هواداران عزیز و با محبت باشگاه پرسپولیس که با پیامهای محبت آمیزشون جویای وضعیت من بودند صمیمانه سپاسگزارم. در یک اتفاق کاملاً روزمره حین تمرین ریکاوری، کف پای چپم به شیار مسیر تخلیه آب گیر کرد و باعث ایجاد خراش شد. خوشبختانه موضوع به هیچ عنوان جدی نیست. به زودی با قدرت به تمرینات بر می گردم. ممنون از حمایت و محبت همیشگی تان»
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