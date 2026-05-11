۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

«جوانمردان» به شبکه قرآن رفت

شبکه قرآن و معارف سیما با هدف تقویت روحیه ایستادگی و هویت ملی در میان نوجوانان پویانمایی «جوانمردان» را روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، پویانمایی «جوانمردان» به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و کارگردانی علی احمدی هر روز ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

این پویانمایی روایتی درس‌آموز از تاریخ ایران و تهاجم مغول و فضای آن دوره است که نشان می‌دهد در جریان این نبردها و جنگ‌ها، با وجود ضعف‌های حاکم، سرداران ایرانی دلاورانه مقاومت کردند. هر قسمت از این مجموعه، برشی از شجاعت و اخلاق این قهرمانان را به نمایش می‌گذارد تا درس‌های تاریخ را در قالبی شیرین و جذاب برای نسل جوان بازگو کند.

این اثر با تلفیق انگیزه‌های ملی، مذهبی و حماسی، تلاش می‌کند تا هویت ایرانی و ارزش‌های معنوی را در قلب مخاطبان نوجوان نهادینه کند.

عطیه موذن

