«جوانمردان» به شبکه قرآن رفت

پویانمایی «جوانمردان» به تهیهکنندگی الهام ابراهیمی و کارگردانی علی احمدی هر روز ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
این پویانمایی روایتی درسآموز از تاریخ ایران و تهاجم مغول و فضای آن دوره است که نشان میدهد در جریان این نبردها و جنگها، با وجود ضعفهای حاکم، سرداران ایرانی دلاورانه مقاومت کردند. هر قسمت از این مجموعه، برشی از شجاعت و اخلاق این قهرمانان را به نمایش میگذارد تا درسهای تاریخ را در قالبی شیرین و جذاب برای نسل جوان بازگو کند.
این اثر با تلفیق انگیزههای ملی، مذهبی و حماسی، تلاش میکند تا هویت ایرانی و ارزشهای معنوی را در قلب مخاطبان نوجوان نهادینه کند.
